VEDA: Jednoduché testy s predstihom predpovedajú riziko demencie

Perth 10. mája (TASR) - Jednoduché testy hodnotiace silu úchopu a pohyblivosť seniorov môžu predpovedať riziko zhoršenia ich zdravotného stavu vrátane nástupu demencie. TASR informuje podľa denníka Independent.



Vedci z Edith Cowan University v Západnej Austrálii vo výskume publikovanom v časopise Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle hodnotili viac ako 1000 žien s priemerným vekom 75 rokov. Merali im silu úchopu a test TUG (Timed Up and Go - Vstaň a choď). Pri teste TUG sa meria čas potrebný na to, aby človek vstal zo stoličky, prešiel tri metre, otočil sa a sadol si späť na stoličku. Po piatich rokoch meranie zopakovali a sledovali stratu výkonu.



V ďalšom období 15 rokov sa u takmer 17 percent žien zapojených do štúdie prejavila demencia, ktorá si vyžiadala hospitalizáciu alebo dokonca spôsobila smrť.



Ako hlavný rizikový faktor sa prejavila nižšia sila úchopu a pomalší TUG bez ohľadu na iné faktory ako genetika, fajčenie, pitie alkoholu či fyzickú aktivitu.



U žien s najslabšou silou úchopu sa dvakrát zvyšovala pravdepodobnosť demencie v porovnaní so ženami so silným úchopom. V prípade testu TUG bola pravdepodobnosť demencie u najpomalších vyše dvojnásobná.



Sila úchopu sa pritom dá ľahko merať dynamometrom. "Sila úchopu ani TUG sa v klinickej praxi bežne nerobia, hoci obe (metódy) sú lacné a jednoduché nástroje skríningu," uviedol spoluautor štúdie doktor Marc Sim. V primeranom predstihu by preto mohli pomáhať zdravotníckym pracovníkom pri identifikovaní rizika demencie.



"Vysokorizikoví jedinci by potom mohli mať prospech z programov primárnej prevencie …, ako je zdravá strava a fyzicky aktívny životný štýl," povedal Sim.