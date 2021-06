VEDA: Koronavírusová epidémia vypukla v Ázii už pred 20.000 rokmi

Londýn 25. júna (TASR) - Koronavírusová epidémia vypukla v oblasti východnej Ázie už pred viac než 20.000 rokmi, zistili vedci. Stopy tejto pravekej epidémie sú podľa nich zreteľné v genetickej skladbe tamojšieho obyvateľstva.



Vyplýva to z novej štúdie publikovanej vo štvrtok na webovej stránke vedeckého časopisu Current Biology, informovali tlačové agentúry DPA a PA Media.



V uplynulých 20 rokoch sa vo svete vyskytli závažné epidémie troch koronavírusov: SARS-CoV, ktorý spôsobuje ochorenie SARS; MERS-CoV, ktorý spôsobuje ochorenie MERS; a SARS-CoV-2, ktorý vedie k ochoreniu COVID-19. To si za uplynulý rok a pol vyžiadalo globálne už viac než 3,8 milióna mŕtvych.



Predmetná štúdia americko-austrálskeho vedeckého tímu zameraná na evolúciu ľudského genómu však odhalila, že ďalšia veľká koronavírusová epidémia vypukla už o tisícky rokov skôr.



"Moderný ľudský genóm obsahuje vývojové informácie siahajúce desaťtisíce rokov do minulosti," uviedol člen vedeckého tímu Kirill Alexandrov z Queenslandskej technologickej univerzity (QUT).



Bádatelia použili údaje z projektu 1000 Genomes Project, ktorý predstavuje najväčší verejný katalóg všeobecných ľudských genetických variácií, a sústredili sa na zmeny v kódovaní ľudských génov pre SARS-CoV-2 interagujúcich s proteínmi.



"Výpočtoví vedci aplikovali evolučnú analýzu na súbor ľudských genomických údajov a získali dôkazy o tom, že predkovia obyvateľov východnej Ázie zažili epidémiu koronavírusom vyvolanej choroby, podobnej ochoreniu COVID-19," dodal Alexandrov.



Východná Ázia zahŕňa dnešné územie Číny, Japonska, Mongolska, oboch Kóreí a Taiwanu.