Vedci: Ľudia majú zárodok tretej súpravy zubov, medicína môže pomôcť

Tokio 11. septembra (TASR) – Vedci robia výrazné pokroky vo vývoji nového lieku, ktorý môže pomôcť pacientom trpiacim anodontiou, informuje TASR na základe správy webu Popular Mechanics a euronews.com.



Anodontia je vzácna genetická porucha postihujúca približne jedno percento populácie. Prejavuje sa tak, že u ľudí spôsobuje absenciu mliečneho alebo trvalého chrupu. Má dve formy, úplnú a čiastočnú, v prípade absencie iba niektorých zubov sa táto porucha zvykne označovať aj ako hypodontia. Pomerne častou formou hypodontie je absencia tretích stoličiek, tzv. zubov múdrosti.



Japonskí vedci v roku 2021 publikovali štúdiu, podľa ktorej by rastu zubov mohol brániť proteín produkovaný génom USAG-1. Tím vedcov túto hypotézu dosiaľ overoval u zvierat, jeho pozornosť sa však teraz začína zameriavať na ľudí. Vedci oznámili, že v júli 2024 sa začne klinické skúšanie lieku, ktorý by mohol tvorbu proteínu obmedziť a tým umožniť rast nových zubov. Ak bude klinické skúšanie úspešné, liečba prvých pacientov by sa mohla začať už v roku 2030.



"Možnosť nechať ľuďom narásť nové zuby je snom každého zubára. Pracoval som na tom už od svojho doktorandského štúdia a pevne som veril, že to dokážem," vyhlásil Kacu Takahaši, hlavný výskumník a primár zubnej a ústnej chirurgie Medicínskeho výskumného inštitútu nemocnice Kitano v japonskej Osake, v rozhovore pre japonský denník Mainiči šinbun. Podľa vlastných slov dúfa, že sa dočká času, keď bude opätovný rast zubov treťou možnosťou, ktorá doplní zubné protézy a zubné implantáty.



Takahašiho slová podporuje aj fakt, že zárodok tretej súpravy zubov majú ľudia už v ústach. Najzreteľnejšie je pozorovateľná u ľudí trpiacich hyperdontiou, ktorá je polárnym protikladom hypodontie. Ľudom trpiacim týmto syndromóm rastú nadbytočné zuby a podobne ako anodontia, aj hyperdontia postihuje približne jedno percento ľudskej populácie.



Takahaši predpokladá, že práve správna stimulácia zárodkov tretej súpravy zubov je cesta k riešeniu problémov pacientov trpiacich anodontiou.