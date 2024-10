Štúdia: Ľudia negatívne hodnotia príbehy, ktoré považujú za dielo AI

Peking 28. októbra (TASR) – Ľudia negatívne hodnotia príbehy, ktoré považujú za dielo umelej inteligencie (AI), dokonca aj v prípadoch, keď je ich autorom človek. TASR o tom informuje na základe správ vedeckého žurnálu Journal of Communication a portálu Tech Xplore.



Príbehy napísané najnovšou verziou nástroja ChatGPT (GPT-4o) boli takmer také dobré ako príbehy napísané ľuďmi, uvádza nová štúdia rozprávačských schopností umelej inteligencie. Keď sa však ľudia dozvedeli, že nejaký príbeh napísala AI, príbeh hodnotili negatívne. Je to znakom nedôvery a averzie voči výtvorom generovaným AI, píše Tech Xplore.



"Ľudia nemajú radi predstavu, že nejaký príbeh písala AI, a nezáleží na tom, či ho naozaj aj napísala. AI je dobrá v písaní konzistentných, logických a koherentných vecí. Pri písaní pútavých príbehov je však stále horšia ako ľudia," uviedol Haoran "Chris" Chu z Floridskej univerzity, jeden z dvojice autorov štúdie zverejnenej 13. septembra vo vedeckom žurnále Journal Of Communication.



Vedci skúmali dva základné vzájomne protikladné prvky rozprávania – protiargumentáciu (rozoberanie príbehu) a pútavosť.



"Pútavosť je veľmi známy zážitok. Niekedy vás príbeh pohltí až tak, že zabudnete, že sedíte v kine. Ľudia sú vtedy menej v strehu, sú otvorenejší presvedčivosti príbehu a menej ho rozoberajú," uviedol Chu.



Účastníkom štúdie preto dali prečítať dve verzie toho istého príbehu – jednu napísal človek, druhú ChatGPT. Účastníci štúdie potom hodnotili mieru zaujatia príbehom.



Niekedy boli príbehy označené správne, teda príbeh ľudského autora bol označený ako napísaný človekom, príbeh ChatGPT ako príbeh od AI. Niekedy však výskumníci označenia zámerne vymenili, takže napríklad príbeh ľudského autora dostal označenie "od AI".



Účastníci hodnotili presvedčivosť príbehov od AI na vyššej alebo rovnakej úrovni ako presvedčivosť príbehov ľudských autorov, neboli však také pútavé a nedokázali čitateľov tak vtiahnuť do sveta príbehu ako príbehy od ľudí. Autori štúdie sa domnievajú, že k presvedčivosti príbehov prispieva jazyková vyspelosť a logická koherencia umelej inteligencie. Chýbajúcu presvedčivosť pripisujú na vrub chýbajúcej životnej skúsenosti a kreativity.



"AI nepíše tak dobre ako majster pera. Pre ľudí, ako sú hollywoodski scenáristi, je to dobrá správa – aspoň nateraz," konštatoval Chu.



Kvalitné príbehy z dielne AI by však mohli napríklad hygienikom pomôcť preniknúť k ľuďom a posmeliť ich, aby urobili niečo pre svoje zdravie – povedzme nechať sa zaočkovať, dodal Chu.