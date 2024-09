ŠTÚDIA: Mačky aportujú častejšie, ako sa doteraz predpokladalo

Indianapolis 12. septembra (TASR) – Aportovanie je hra väčšinou spájaná so psami, obľubuje ju však aj približne 40 percent mačiek, uvádza štúdia zverejnená začiatkom septembra v odbornom žurnále PLOS ONE, píše TASR.



Spôsob vzniku aportovania u domestikovaných zvierat nie je jasný. Je však pravdepodobné, že toto správanie podporila selekcia pri šľachtení domácich zvierat z ich divo žijúcich príbuzných.



Vedci v rámci štúdie analyzovali údaje z online prieskumov, vykonaných v rokoch 2015 až 2023 na majiteľoch mačiek domácich (Felis catus) a psov domácich (Canis familiaris). Súčasťou prieskumov boli aj otázky o aportovaní domácich miláčikov.



Až 41 percent z 8000 zúčastnených majiteľov mačiek uviedlo, že ich miláčikovia niekedy, často alebo vždy prinášajú hodené hračky alebo predmety, čo je výrazne vyšší percentuálny podiel, ako sa v minulosti predpokladalo. Podľa štúdie viac aportovali mačky hravejšie, aktívnejšie a chované vo interiéri.



Najčastejšie podľa štúdie aportovali barmské, siamské a tonkinské mačky, hoci sa tento spôsob hry objavil u všetkých plemien. Uvedené plemená sú potomkami mačiek, ktoré boli v počiatočných fázach domestikácie odvezené na Ďaleký východ, preto sa geneticky odlišujú od ostatných plemien.



Štúdia analyzovala tiež odpovede 74.000 majiteľov psov. Až 78 percent z nich uviedlo, že ich miláčikovia niekedy, často alebo vždy prinášajú hodené paličky, loptičky alebo iné predmety. Lepšie aportujúce psy boli tiež ľahšie trénovateľné, uvádza štúdia.



Aportuje väčšina psích plemien, najviac však plemená lovecké, napr. labradory, zlaté retrívery a anglické kokeršpaniele. Vyššiu mieru aportovania štúdia zaznamenala aj u pastierskych psov, napríklad borderských kólií.



Podľa štúdie aportujú u psov aj mačiek viac samce než samice, v menšej miere staršie zvieratá a jedince trpiace zdravotnými problémami.



Štúdia ako prvá skúmala mieru rozšírenia aportovania medzi psami. Zároveň odhalila výrazne rozsiahlejšie rozšírenie tohto správania medzi mačkami, ako sa pôvodne predpokladalo.



Napriek výraznej podobnosti aportovania a prirodzeného lovu sa aport viac ponáša na hru než na lov, uvádzajú autori štúdie. Pripomína spôsob, ktorým sa divé mláďatá učia loviť a mohlo sa zachovať, pretože na šľachtenie boli vyberané zvieratá, ktoré sa aj v dospelosti do veľkej miery správali ako mláďatá.



"Hoci sa mačky a psy v mnohých aspektoch správania a spôsobe domestikácie výrazne odlišujú, považujeme za zaujímavé, že mnohé zdieľajú aportovanie, (pretože ide o) veľmi zaujímavé správanie. Dúfame, že naša štúdia podporí ďalšie skúmanie spojení aportovania, hry, lovu a sociálnych vzťahov u psov i mačiek," dodávajú autori štúdie.