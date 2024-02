Misia lunárneho modulu Odysseus bude kratšia, je prevrátený na bok

Washington 27. februára (TASR) - Misia amerického komerčného lunárneho modulu Odysseus bude pravdepodobne z dôvodu spôsobu pristátia na povrchu Mesiaca kratšia. Modul sa pri pristáti prevrátil na bok a predpokladá sa, že nedokáže udržať energiu a ani komunikovať s vedením misie dlhšie ako do zajtra. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Modul Odysseus triedy Nova-C súkromnej americkej spoločnosti Intuitive Machines (IM) pristál na Mesiaci minulý štvrtok, približne 185 kilometrov od jeho južného pólu. Ide o prvé pristátie amerického zariadenia na Mesiaci po viac ako 50 rokoch.



"Letoví riadiaci pracovníci majú v úmysle zbierať údaje, kým sú ešte solárne panely vystavené svetlu. Podľa polohy Zeme a Mesiaca sa domnievame, že letoví dispečeri budú pokračovať v komunikácii s Odyseom až do utorka rána," uvádza internetová stránka spoločnosti.



Na palube má Národný úrad pre letectvo (NASA), ktorý v rámci programu Komerčné lunárne nákladné služby (CLPS) zaplatil spoločnosti 118 miliónov dolárov, výskumné zariadenia, ktorých životnosť predpokladajú na osem až deväť dní.



Pristátie modulu mali zachytiť kamery EagleCams americkej univerzity Embry-Riddle Aeronautical University na Floride, čo sa však nepodarilo pre problémy s navigačným systémom modulu. To si vyžiadalo zmenu spôsobu pristátia. Vedúci pracovník fakulty Troy Henderson uviedol, že naďalej monitorujú údaje a dúfajú, že kamera by mohla aspoň odfotiť pristávací modul. Zábery sa majú prostredníctvom wi-fi poslať na pristávací modul a následne na Zem. Nie je však isté, koľko údajov sa z misie skutočne vráti.



Modul Odysseus je prvým komerčným lunárnym pristávacím modulom, ktorý napriek prevráteniu vykonal takzvané mäkké pristátie. Išlo o druhú z dlhodobo odkladaných misií programu CLPS po januárovom štarte modulu spoločnosti Astrobotic Technology v Pittsburgu, ktorý sa na Mesiac nedostal, pretože bol nútený sa vrátiť a pri návrate zhorel v dôsledku úniku pohonných látok. NASA má v rámci programu CLPS uzavretých ďalších sedem zmlúv a očakáva sa, že tento rok podpíše ďalšie dve. Tri z týchto siedmich misií CLPS sú naplánované na tento rok, vrátane ďalšieho pristávacieho modulu Nova-C od spoločnosti Intuitive Machines.