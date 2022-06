NASA a ESA rokovali o vyslaní prvého európskeho astronauta na Mesiac

Amsterdam 15. júna (TASR) - Európska vesmírna agentúra (ESA) a americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v stredu rokovali o možnom vyslaní prvého európskeho astronauta na Mesiac. V Amsterdame zároveň podpísali zmluvu o posilnení spolupráce v súvislosti s budúcimi expedíciami na Mesiac. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Agentúry sa už predtým dohodli, že v rámci programu Artemis poletia traja európski astronauti na kozmickej lodi Orion na americkú vesmírnu stanicu Gateway, ktorá má byť umiestnená na orbite Mesiaca. Kozmická loď Orion sa bude skladať z modulu pre posádku, ktorú vyvíjajú v USA, a pohonného modulu z Európy.



ESA a NASA zároveň podpísali zmluvu o plánovanom komunikačnom satelite Lunar Pathfinder. NASA vynesie satelit do vesmíru a za to jej ESA umožní využívať z neho dáta.



Európska a americká vesmírna agentúra budú tiež spolupracovať na vytvorení satelitného navigačného systému na Mesiaci, ktorý by fungoval podobne ako systém GPS. Rokovali aj o budúcnosti misie ExoMars, v rámci ktorej mala na jeseň vyniesť ruská raketa Proton do vesmíru európsky planetárny rover. Pre ruskú inváziu na Ukrajinu sa však tento plán zrušil.