Žijúci potomkovia da Vinciho pomôžu k lúšteniu jeho geniality

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Londýn 7. júla (TASR) - Vedci po desaťročí trvajúcom výskume DNA talianskeho renesančného majstra Leonarda da Vinciho objavili 14 jeho žijúcich mužských príbuzných a dúfajú, že sa im na základe toho podarí odkryť tajomstvá jeho geniality.Informovala o tom v utorok spravodajská stanica Sky News.Antropológovia plánujú sekvenovať da Vinciho DNA so zámerom "" pričom hodlajú vytvoriť i trojrozmernú podobizeň tohto vzdelanca.Predchádzajúce výskumy opísali, ako da Vinciho kresby vtákov a vážok ukazujú jeho "" schopnosť pozorovať rýchly pohyb, a stanovili, že to bolo vďaka kombinácii genetických čŕt a cvičenia.Nová rozsiahla štúdia, publikovaná vo vedeckom časopise Journal of Human Evolution, sleduje nepretržitú mužskú líniu počas 690 rokov - od jeho starého otca Micheleho cez 21 generácií vrátane piatich rodinných vetiev po 14 žijúcich potomkov.Michele da Vinci sa narodil v roku 1331, jeho vnuk Leonardo v roku 1452. Hoci bol bezdetný, mal najmenej 22 nevlastných bratov.Vedci sledujú chromozóm Y, ktorý otcovia odovzdávajú svojim synom a ktorý by mali Leonardovi nepriami potomkovia zdieľať so samotným majstrom, aj keď za vyše 20 generácií mohlo dôjsť k niekoľkým mutáciám.Porovnaním chromozómu Y súčasných mužských príbuzných s chromozómom ich predkov na starodávnych a moderných pohrebiskách by sa overila neprerušená rodová línia a zároveň by sa potvrdil Leonardov vlastný chromozómový marker Y.Predpokladá sa, že da Vinciho pozostatky sú uložené v kaplnke paláca Amboise vo Francúzsku, ich presné umiestnenie nie je známe. Predmetný projekt si kladie za cieľ nezvratne určiť, či pozostatky sú skutočne jeho, keďže po pohrebe v roku 1519 boli presunuté.