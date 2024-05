Úžasný objav: Orangutan si ošetroval ranu liečivou bylinou

Na archívnej snímke Rakus, divoký samec orangutana sumatranského v národnom parku Gunung Leuser v Indonézii 25. augusta 2022, keď je jeho rana na tvári sotva viditeľná. Foto: TASR/AP

Jakarta 3. mája (TASR) – Vedci u orangutana v divočine pozorovali použitie bylín na liečbu rany na tvári. Ide o prvý pozorovaný a zaznamenaný prípad takéhoto správania, uvádza štúdia zverejnená tento týždeň v odbornom žurnále Nature Scientific Reports. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.Prípad sa odohral v roku 2022 na území národného parku Gunung Leuser v indonézskej provincii Aceh, keď výskumníci sledovali jedného zo samcov orangutana prezývaného Rakus.Vedci si všimli, že ľudoop má na tvári otvorenú ranu. O tri dni neskôr orangutana sledovali pri prežúvaní popínavej rastliny druhu Fibraurea tinctoria, ktorá je známa svojimi liečivými účinkami. Miestni obyvatelia ju dlhodobo využívajú v tradičnej medicíne.Štúdia však dokazuje, že jej liečivé účinky nie sú známe výhradne ľuďom.uvádza štúdia. Keď na zranené miesto začali sadať muchy, pokračoval v jej rozotieraní až dovtedy, kým úplne neprekryl celú ranu.Na druhý deň celý postup opakoval. O týždeň sa rana zatiahla a neskôr vyliečila bez známok infekcie, dodáva štúdia. Rakusove správanie označila za "prvý systematicky zdokumentovaný prípad, keď si divé zviera aktívne liečilo zranenie druhom rastliny známym obsahom biologicky aktívnych látok".Podľa vedcov nemožno s istotou určiť, či orangutan postupoval úmyselne, no opakované natieranie výhradne zraneného miesta rastlinnou kašou hovorí v prospech teórie, že sa pokúšal zranenie liečiť.Prípad vyvolal otázky o tom, ako orangutan na liečebný postup prišiel. Jedna z teórií uvádza, že ľudoop ho objavil náhodou, zároveň však je možné, že postup odpozoroval. Orangutany sú známe schopnosťou učiť sa pozorovaním iných jedincov svojho druhu, vedci však upozorňujú na to, že počas 21 rokov a približne 28.000 hodín pozorovaní vykonaných na danom území nezaznamenali žiadny prípad takéhoto správania. Teóriu o takomto získaní vedomostí to však úplne nevylučuje, pretože Rakus na pozorované územie prišiel z inej časti ostrova.Prípad sa zaraďuje k dôkazom toho, že ľudoopy zámerne využívajú rastliny na liečebné účely. Z minulosti sú tiež známe prípady, keď prehĺtali listy pôsobiace proti parazitom alebo sa potierali rastlinami s protizápalovými účinkami.