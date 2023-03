ZAUJÍMAVOSŤ NA OBLOHE: Päť planét a Mesiac sa zoradili do jednej línie

Londýn 27. marca (TASR) - Merkúr, Jupiter, Venuša, Urán, Mars a Mesiac sa v pondelok na večernej oblohe zoradili do jednej línie, pričom niektoré z vesmírnych telies boli viditeľné aj voľným okom. TASR o tom informuje podľa správy BBC.



Takáto zriedkavá "planetárna prehliadka" sa dala najlepšie sledovať po západe Slnka.



Tento rok by "voľným okom, dokonca aj z jasného mesta, mali byť viditeľné Jupiter, Venuša, Mesiac a Mars. Urán by mal byť viditeľný stredne veľkým ďalekohľadom a Merkúr je ďalšou výzvou pre veľmi odhodlaných," povedal astronóm Jake Foster z Kráľovského observatória v Greenwichi.



Takáto zoradenie do jednej línie je veľmi špecifické len pre našu perspektívu zo Zeme.



"Planéty nie sú zarovnané, všetky sú rozmiestnené po celej slnečnej sústave, ale len z našej perspektívy sa raz za čas na oblohe priblížia k sebe natoľko, že ich môžeme vidieť hneď niekoľko 'naraz'," povedal Foster.



V júni 2022 sa vo vzácnej planetárnej konjunkcii zoskupili Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn.