NOVINKY VO VEDE: Inzulínové kvapky môžu byť alternatívou k injekciám

Vancouver 6. júna (TASR) – Výskumníci z University of British Columbia (UBC) vyvinuli nové ústne podávané inzulínové kvapky, ktoré majú potenciál stať sa bezbolestnou alternatívou injekcií. TASR informuje na základe správy servera Medical Xpress.



Kvapky sa aplikujú pod jazyk, odkiaľ rýchlo prenikajú do krvného obehu. Obsahujú zmes inzulínu a peptidu prenikajúceho cez bunkové steny (CPP) vyrobeného z rybieho odpadu. Peptid vyvinul tím, ktorý vedie Dr. Shyh-Dar Li, štúdiu s podrobným popisom výsledkov zverejnil vedecký časopis Journal of Controlled Release.



"Inzulín je zložitá molekula, v tabletkovej forme sa ľahko zničí v žalúdku," vysvetľuje Dr. Li. "Zároveň je potrebné, aby sa rýchlo dostal do krvi, no keďže je to veľká molekula, sám osebe nedokáže prenikať cez bunkové steny," dodáva.



CPP otvára inzulínu cestu a on vďaka nemu dokáže preniknúť cez sliznice v ústach do krvného obehu, uvádzajú testy vykonané pred štúdiou. Bez peptidu v ústach uviazol.



Inzulín u zdravých ľudí prirodzene produkuje pankreas. Jeho úlohou je po každom jedle regulovať hladinu glukózy v krvi. Diabetici si však nedokážu inzulín vyrobiť prirodzene, musia ho preto získavať z externých zdrojov.



Neregulovaná glukóza môže byť veľmi nebezpečná, diabetici si preto musia pozorne sledovať jej hladinu v krvi a v prípade potreby užiť inzulín. Najrýchlejším spôsobom jeho podania do krvi sú injekcie. Dodržiavanie takéhoto režimu je však náročné a denne spotrebujú najmenej tri až štyri dávky inzulínu. Režim tiež môže negatívne ovplyvňovať kvalitu ich života, postupom času môžu tiež vzniknúť vážne zdravotné komplikácie, ako je poškodenie očí, obličiek a nervov.



"Moje laboratórium strávilo posledné tri roky prácou na neinjekčných spôsoboch podávania inzulínu," uvádza Dr. Li. "Najskôr sme vyskúšali spreje do nosa, potom sme sa rozhodli pre perorálne kvapky. Ich použitie je jednoduché a praktické, preto dúfame, že diabetikom uľahčia užívanie liekov a reguláciu hladiny glukózy v krvi, aby boli dlhodobo zdraví," dodáva Li.



V minulosti boli schválené dva inhalátory s inzulínom, neboli však dostatočne účinné a zvyšovali riziko vzniku rakoviny pľúc, preto boli z trhu stiahnuté.



Doktor Li sa usiluje vytvoriť bezbolestný spôsob podávania inzulínu bez výrazných vedľajších účinkov. Od nového spôsobu, ktorý si nevyžaduje použitie ihly, si sľubuje zníženie rizika vzájomnej kontaminácie, zníženie počtu vpichov a náhodných infekcií a obmedzenie nevhodného spôsobu likvidácie použitých ihiel.