Máte radi kávu? Jej pitie zvyšuje impulzívnosť pri nakupovaní

Londýn 25. júla (TASR) - Pitie kávy a nápojov s kofeínom pred nákupom môže viesť k nakupovaniu väčšieho množstva položiek a zvýšeným výdavkom, tvrdí vedecká štúdia. TASR správu prevzala z webovej stránky televízie Sky News.



Kofeín ako celosvetovo najpopulárnejší legálny stimulant väčšina svetovej populácie denne konzumuje prostredníctvom kávy, čaju, kolových a energetických nápojov. Štúdia publikovaná v Journal of Marketing zisťovala, ako to vplýva na neplánované nákupy. Ako sa ukázalo, pitie kofeínového nápoja pred nákupom viedlo k vyšším výdavkom. Účinok bol silnejší pri produktoch, ktoré prinášajú "vyšší pôžitok", ako sú vonné sviečky, voňavky, dekoratívne predmety a masážne prístroje.



Pri "nízkopôžitkových" produktoch, ako sú notebooky, zariadenie do kuchyne a nábytok, bol účinok na nakupovanie slabší. Výskumníci sa domnievajú, že kofeín stimuluje vnímanie práve tých vlastností produktov, ktoré vyvolávajú pôžitok, ako sú slaný popcorn, čokoládové cukrovinky a luxusné dovolenky.



"Zistili sme, že kofeínová skupina minula podstatne viac peňazí a kúpila si viac vecí ako tí, ktorí pili bezkofeínový nápoj alebo vodu," uviedli vedci.



Zistenia môžu pomôcť manažérom, aby pochopili, ako zdanlivo nesúvisiace správanie (napríklad pitie kávy) v obchode alebo v jeho okolí ovplyvňuje výdavky zákazníkov. Pre ľahko ovplyvniteľných ľudí to môže mať negatívne finančné dôsledky: "Spotrebitelia, ktorí sa snažia kontrolovať impulzívne míňanie, by sa preto pred nákupom mali vyhýbať konzumácii nápojov s obsahom kofeínu," varujú vedci.