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VEDA: Planéta Zem má dočasne ďalšiu prirodzenú družicu
Podľa rekonštrukcie obežnej dráhy asteroid obletí okolo Slnka zvyčajne raz za 359 dní.
Autor TASR
Budapešť 11. novembra (TASR) - Planéta Zem má od apríla ďalšiu prirodzenú družicu, keďže v apríli do gravitačného poľa Zeme vstúpil asteroid 2026 QQ8. Zem obehne jeden a pol krát, než v januári 2027 opustí jej gravitačné pole. Nový „minimesiac“ v novembri objavil maďarský astronóm Kriztián Sárneczky. O objave informovalo Centrum pre malé planéty Medzinárodnej astronomickej únie, píše TASR podľa portálu Space.com.
Asteroid 2026 QQ8 je veľký približne dva metre a nepredstavuje pre Zem žiadne riziko, keďže by pravdepodobne pred dopadom na jej povrch zhorel v zemskej atmosfére.
Podľa rekonštrukcie obežnej dráhy asteroid obletí okolo Slnka zvyčajne raz za 359 dní. K Zemi sa priblíži zhruba každých desať rokov na vzdialenosť 568.000 kilometrov, čo je asi jeden a pol násobok priemernej vzdialenosti medzi Mesiacom a Zemou.
Dočasné asteroidy na obežnej dráhe Zeme nie sú nezvyčajné. Podľa štúdie z minulého roka sa na zemskom orbite môže nachádzať až šesť dočasných prirodzených družíc. Mnohé z nich boli súčasťou samotného Mesiaca, od ktorého sa oddelili po náraze iného vesmírneho telesa.
Malý asteroid QQ8 je väčší ako priemerné dočasné prirodzené družice Zeme. Vyplýva to zo štúdie zo začiatku tohto roka, podľa ktorej je ich priemerná veľkosť asi 75 centimetrov.
Asteroid 2026 QQ8 je veľký približne dva metre a nepredstavuje pre Zem žiadne riziko, keďže by pravdepodobne pred dopadom na jej povrch zhorel v zemskej atmosfére.
Podľa rekonštrukcie obežnej dráhy asteroid obletí okolo Slnka zvyčajne raz za 359 dní. K Zemi sa priblíži zhruba každých desať rokov na vzdialenosť 568.000 kilometrov, čo je asi jeden a pol násobok priemernej vzdialenosti medzi Mesiacom a Zemou.
Dočasné asteroidy na obežnej dráhe Zeme nie sú nezvyčajné. Podľa štúdie z minulého roka sa na zemskom orbite môže nachádzať až šesť dočasných prirodzených družíc. Mnohé z nich boli súčasťou samotného Mesiaca, od ktorého sa oddelili po náraze iného vesmírneho telesa.
Malý asteroid QQ8 je väčší ako priemerné dočasné prirodzené družice Zeme. Vyplýva to zo štúdie zo začiatku tohto roka, podľa ktorej je ich priemerná veľkosť asi 75 centimetrov.