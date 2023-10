Pred 80 rokmi izolovali prvé antibiotikum proti tuberkulóze

New Brunswick/Bratislava 19. októbra (TASR) - Antibiotikum streptomycín sa stalo prvým účinným liekom pri liečbe tuberkulózy. Patrí do skupiny aminoglykosidov a o jeho izolovanie sa postaral vedecký tím pod vedením Selmana Abrahama Waksmana. Od tohto úspechu vo štvrtok 19. októbra uplynie 80 rokov. Waksman za objav streptomycínu dostal v roku 1952 Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu.



Waksman (1888 - 1973) pochádzal z Ukrajiny a do Spojených štátov amerických sa presťahoval v roku 1910. V čase izolovania streptomycínu bol vedúcim mikrobiologického ústavu na Rutgersovej univerzite v New Brunswicku. Podľa všetkého 19. októbra 1943 prvýkrát izoloval streptomycín Albert Schatz (1920 - 2005), postgraduálny študent Waksmanovho laboratória. Ako spoluobjaviteľa streptomycínu ho uznali až oveľa neskôr.



Mykobaktériu tuberkulózy (mycobacterium tuberculosis) spôsobujúcu často smrteľné ochorenie objavil nemecký lekár Robert Koch. Vakcínou proti tuberkulóze, ktorú vyvinuli francúzsky mikrobiológ Albert Léon Charles Calmette a francúzsky veterinár a bakteriológ Camille Guérin, sa začali novorodenci očkovať v roku 1924. Napriek tomu bola tuberkulóza najčastejšou smrteľnou chorobou.



Medicínske centrum klinika Mayo navrhlo Waksmanovi, aby sa pokúsil nájsť účinný liek proti tuberkulóze. Baktéria tejto choroby v ňom však vyvolávala strach a preto údajne do prízemia laboratória, kde streptomycín izolovali, nechodieval. Celý výskum riadil zo svojho laboratória na treťom poschodí. V prízemí s baktériou priamo pracovali Schatz a americká biochemička Elizabeth Bugieová.



V roku 1945 začali streptomycín testovať na zvieratách lekári Horton C. Hinshaw (1902 – 2000) a William Feldman (1892 - 1974) z kliniky Mayo v Rochestri. Zistili, že má dobrú znášanlivosť a zároveň ide o mimoriadne účinný prostriedok proti tuberkulóze.



Z iniciatívy American Thoracic Society (zameranej na pľúcne choroby a poruchy dýchania) sa streptomycín začal vo veľkých sériách testovať v USA v súčinnosti s vojenskými inštitúciami. K pacientom sa prvýkrát dostal v roku 1947 a Waksmana za objav streptomycínu v roku 1952 ocenili Nobelovu cenou za medicínu a fyziológiu.



Spory o objavenie streptomycín sa však začali už v roku 1950, keď Shatz zažaloval Waksmana, ale napokon došlo k mimosúdnemu vyrovnaniu. Shatz sa získal finančné odškodnenie 120.000 amerických dolárov za patentové práva a tri percentá z licenčných poplatkov.



Waksman viackrát pripustil, že na objavení streptomycínu má určitú zásluhu aj jeho vtedajší postgraduálny študent, ale Shatza do Nobelovej ceny nikdy nezahrnuli. Medailu za podiel na vývine streptomycínu mu po desaťročiach priznala až Rutgersova univerzita.