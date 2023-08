Vedci: Rotácia Marsu sa zrýchľuje a tým sa skracuje tamojší deň

Washington 16. augusta (TASR) - Údaje z vesmírnej misie InSight ukazujú, že rotácia planéty Mars sa zrýchľuje a tým sa skracuje tamojší deň. TASR informuje podľa webu Live Science.



V článku publikovanom v časopise Nature astronómovia analyzovali údaje z planetárnej sondy InSight amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Na Marse pristála v novembri 2018 a fungovala až do decembra 2022. Jej misia bola zameraná na seizmický výskum a vnútornú stavbu Marsu.



Podľa meraní InSight sa rotácia červenej planéty zvyšuje rýchlosťou 4 miliarcsekundy za rok (miliarcsekunda je jedna tisícina oblúkovej sekundy, jednotky uhlovej miery). Marťanský deň sa tak každoročne skracuje o zlomky milisekúnd.



Takéto minimálne zmeny v rotácii sa podarilo odhaliť vďaka presnému meraniu času, za aký sa rádiové vlny vyslané sondou do vesmíru odrazili od iných telies a vrátili späť na povrch planéty.



"Je to historický experiment," uviedol vo vyhlásení hlavný autor štúdie Sebastien Le Maistre, planetárny vedec z Kráľovského observatória v Belgicku. "Strávili sme veľa času a energie prípravou na experiment a očakávaním týchto objavov. Napriek tomu sme stále prekvapení (novým poznaním)."



Príčiny zrýchlenia rotácie Marsu vedci nepoznajú, preto pracujú s niekoľkými hypotézami. Podľa jednej je na príčine akumulácia ľadu na póloch planéty. Podľa inej ide o postglaciálny nárast, jav, keď sa povrch pevniny po tisícročiach pod ľadom zdvihne po jeho roztopení.



Ďalším zdrojom môžu byť zmeny v tekutom jadre a pevnom plášti planéty. Ich skúmanie bola hlavná úloha misie InSight. Vďaka týmto meraniam vedci určili polomer jadra Marsu na 1850 kilometrov (Zem má 3485 km).



Zistili tiež, že zloženie žeravého jadra nie je homogénne. Má časti s vyššou a nižšou hustotou a vplyvom rotácie sa na mieste dotyku po sebe môžu "šmýkať", čo tiež môže ovplyvniť otáčanie planéty.