Vedci: Šimpanzy zvládajú úlohy na počítačoch lepšie pred obecenstvom

Kjóto 12. novembra (TASR) – Prítomnosť početného publika pri plnení náročných úloh na počítačoch zvyšuje výkonnosť šimpanzov, pri jednoduchých úlohách ho však znižuje, uvádza nová štúdia. TASR informuje na základe správy vedeckého žurnálu iScience a portálu Science Daily.



Efekt publika, teda prítomnosť iných ľudí počas vykonávania činnosti môže zlepšiť alebo zhoršiť výkon človeka. Rovnaký efekt ovplyvňuje aj šimpanzy plniace úlohy na počítači a odvíja sa od počtu ľudí v obecenstve a náročnosti úlohy, uvádza štúdia vedcov z Kjótskej univerzity zverejnená 8. novembra vo vedeckom žurnále iScience.



Výsledky štúdie podľa vedcov naznačujú, že efekt publika sa objavil ešte predtým, ako sa objavili ľudské spoločenstvá, v ktorých veľkú rolu zohráva reputácia.



Je známe, že ľudia si vedome i podvedome všímajú obecenstvo a ovplyvňuje to ich výkon. Japonskí vedci preto chceli zistiť, či sa efekt publika môže vyskytovať aj u nehumanoidných ľudoopov. Šimpanzy žijú v hierarchických skupinách, no nebolo jasné, či a do akej miery ich výkon ovplyvňuje pozornosť publika.



Výskumníci analyzovali tisíce cvičení vykonaných za šesť rokov v Inštitúte na výskum primátov Kjótskej univerzity, počas ktorých šimpanzy riešili úlohy na dotykovej obrazovke.



Zistili, že v troch rôznych číselných cvičeniach sa ich výkon pri najťažších úlohách zvyšoval so stúpajúcim počtom členov publika.



Zvyšovanie počtu členov publika však pri najjednoduchších úlohách malo presne opačný efekt – čím viac výskumníkov alebo im známych ľudí sa prizeralo, tým horší výkon podávali.



"Prekvapilo nás, že na výkon šimpanzov pri plnení úloh vplýva počet členov publika, ba dokonca počet ľudí v publiku. Človek by nečakal, že šimpanzom bude nejako výrazne záležať na tom, či ich pozoruje nejaký príslušník iného druhu. Vplyv prítomnosti ľudského publika a jeho intenzita meniaca sa podľa náročnosti úlohy však naznačujú potenciálne zložitejší vzťah, ako sme spočiatku predpokladali," uvádza Christen Linová z Kjótskej univerzity.



Podľa autorov štúdie môže byť dôvodom častý kontakt šimpanzov vo výskumnom zariadení s vedcami. Ľudoopi s ľuďmi prichádzajú často do kontaktu a takmer denne sa zúčastňujú pokusov vykonávaných prostredníctvom dotykových obrazoviek, za ktoré získavajú odmeny v podobe jedla.



Konkrétne mechanizmy ovplyvňujúce výkon v súvislosti s publikom však naďalej zostávajú záhadou nielen u šimpanzov, ale aj u ľudí, upozorňujú vedci. Dodávajú, že viac svetla do vývoja tejto vlastnosti môžu vniesť ďalšie štúdie nehumanoidných ľudoopov.



"Naše výsledky naznačujú, že to, ako veľmi ľuďom záleží na svedkoch a publiku, nemusí byť výhradne doménou nášho druhu," uviedol Šinja Jamamoto z Kjótskej univerzity. "Tieto vlastnosti tvoria podstatu fungovania našich spoločností, ktoré z veľkej miery stoja na reputácii. Ak teda aj šimpanzy počas vykonávania činností venujú špeciálnu pozornosť členom publika, môžeme dôvodne predpokladať, že vlastnosti súvisiace s publikom sa mohli vyvinúť ešte skôr, ako sa vo vývojovej vetve ľudoopov objavili spoločenstvá založené na reputácii," dodal Jamamoto.