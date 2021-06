Slovenská akadémia vied udelila svoje najprestížnejšie ceny

Bratislava 29. júna (TASR) - Najväčšia slovenská výskumná inštitúcia aj tento rok ocenila vedcov zo svojich radov, ktorí sa významným spôsobom pričinili o to, aby sa ľudské poznanie neustále posúvalo vpred. Ceny Slovenskej akadémie vied (SAV) sú najvyššou formou ocenenia tvorivej činnosti vedcov. TASR o tom informovala hovorkyňa akadémie Katarína Gáliková.



Tohtoročné udeľovanie Cien SAV sa pre aktuálne protipandemické opatrenia uskutočnilo v menších skupinách po oddeleniach vied. Oceňovania sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis.



Počas slávnostného podujatia boli ocenené osobnosti aj v kategóriách Cena SAV za popularizáciu vedy, Cena SAV za výsledky medzinárodnej spolupráce a Cena SAV za výsledky vedecko-výskumnej práce.



Ako prvým odovzdal predseda SAV Pavol Šajgalík ocenenia vedcom z oddelenia vied o spoločnosti a kultúre. „Kto iný ako vedci z tohto by nám mohli pomôcť prekonať peripetie bežného života, s ktorými sa boríme? Nehovorím iba o hoaxoch, o tlaku umelej inteligencie či o odlúčení počas pandémie. Myslím si, že je to práve toto vedné oddelenie, ktoré je dnes na špici požiadaviek tejto doby a práve kolegovia zo spoločenských vied majú metodológiu na to, aby nám, bežným občanom, pomohli prežiť náročné obdobia," povedal Šajgalík. Ako dodal, humanitné vedy a vedy o kultúre sú nesmierne dôležité najmä pre súčasnú dobu.