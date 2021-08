Štúdium tuberkulózy môže pomôcť v boji s covidom

Canberra/Naí Dillí 11. augusta (TASR) – Štúdium tuberkulózy (TBC) môže podľa radu výskumov zefektívniť nové vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Platí to aj naopak. Moderné vakcíny proti novému koronavírusu môžu prispieť k vylepšeniu dnes už zastaranej vakcíny proti TBC. Informoval o tom vedecký spravodajský portál The Conversation.



Je možné, že vakcína proti tuberkulóze známa ako BCG (Bacillus Calmette-Guérin) a covid spolu súvisia. Štúdia BRACE, ktorú začal austrálsky Murdochov detský výskumný ústav v Melbourne, skúma, či by vakcína BCG nemohla chrániť aj pred covidom.



Dlhodobý výskum BCG vakcíny preukázal, že zlepšuje ľudskú imunitnú odpoveď aj pri iných ochoreniach – nielen pri bakteriálnych, ale aj pri vírusových infekciách. Do prebiehajúcej štúdie bolo zatiaľ zapojených 7000 zdravotníckych zamestnancov z celého sveta.



Na podobnom výskume pracujú aj vedci z Národného ústavu pre výskum tuberkulózy a Národného epidemiologického ústavu v Indii. Podľa ich zistení môže stará vakcína používaná na zníženie hrozby tuberkulózy poskytnúť obzvlášť starým ľuďom určitú ochranu proti covidu. Štúdiu zverejnili v časopise Science Advances.



Experti upozorňujú, že nastal čas vakcínu proti TBC zmodernizovať a prísť s účinnejším variantom, ktorý pomáha viac aj dospelým, pri ktorých BCG nemusí byť taká efektívna.



BCG je na rozdiel od proticovidových vakcín tzv. živou vakcínou. To znamená, že obsahuje živé oslabené baktérie. Nie je teda možné podávať ich ľuďom s potlačenou imunitou, pretože by sa ochorením nakazili. Jej využitie je teda pri niektorých osobách, ktoré ochranu potrebujú najviac, značne obmedzené.



COVID-19 aj TBC sú infekčné choroby, ktoré primárne zasahujú pľúca. Medzi ľuďmi sa prenášajú pomocou kvapôčok, ktoré nakazení ľudia uvoľňujú do okolia, keď kašlú, kýchajú, ale aj keď napríklad spievajú alebo hovoria. V prípade TBC sa však ľudstvo musí spoliehať na 100 rokov starú vakcínu BCG, ktorá je zároveň jednou z najpoužívanejších na svete.



Tuberkulóza spôsobuje zo všetkých infekčných chorôb najviac úmrtí žien v reprodukčnom veku. V súčasnosti je jednou z hlavných príčin úmrtí u ľudí s HIV/AIDS.