Vláda avizovala obmedzenia spotreby vody z rieky Colorado

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván

Washington 25. augusta (TASR) - Americká vláda na budúci rok po prvý raz v dejinách obmedzí čerpanie vody z dvoch rezervoárov na rieke Colorado, ktorá zásobuje 40 miliónov ľudí na západe USA vodou a elektrinou. Informovala o tom agentúra AP.Dôvodom je klesajúca hladina vody v týchto dvoch najväčších vodných nádržiach v Spojených štátoch - jazerách Mead a Powell. Voda z nich sa podľa dohôd prerozdeľuje medzi sedem amerických štátov ležiacich v povodí rieky, federálnu vládu, Mexiko a ďalších.Na základe vyhlásenia ministerstva vnútra z minulého týždňa sa prvá fáza plánu obmedzenia spotreby vody spustí nasledujúci rok, hneď ako hladina v nádržiach klesne pod určitú hodnotu.V prípade jazera Mead ide o 328 metrov nad morom, čo predstavuje 40 percent z celkovej kapacity nádrže. Podľa odhadov však hladina už v januári 2022 dosiahne úroveň 325 metrov. Tým pádom by mohlo k obmedzeniam mohlo dôjsť ešte skôr.Rieka Colorado je zdrojom vody pre domácnosti, farmy a vodné elektrárne v Arizone, Kalifornii, Colorade, Nevade, Novom Mexiku, Utahu, Wyomingu a častí Mexika. Plánované obmedzenia ovplyvnia iba štáty na dolnom povodí rieky, aj keď úrady uviedli, že podobné kroky sa dajú očakávať aj pre zvyšné štáty, možno už v nasledujúcom roku.Zmeny najviac ovplyvnia Arizonu, ktorá príde o 18 percent svojho podielu vody, čo činí približne šesť miliárd hektolitrov. To je zhruba osem percent celkovej spotreby vody v tomto štáte.Obmedzenie najviac pocítia začiatkom budúceho roka arizonskí poľnohospodári, ktorí patria medzi najväčších dodávateľov mliečnych výrobkov, pšenice, jačmeňa či hospodárskych zvierat v USA.Zhoršujúca sa situáciu sa riešila už v roku 2019. Vtedy došlo k vytvoreniu pohotovostného plánu, ktorého súčasťou bola dohoda Arizony, Nevady, Kalifornie a Mexika na tom, že sa vzdajú určitého podielu vody, aby sa jej hladina v jazere Mead ďalej neznižovala. Tieto dobrovoľné opatrenia však nestačili.Hladina vody v jazere Mead, ktoré vzniklo vybudovaním Hooverovej priehrady v 30. rokoch 20. storočia, klesá neustále od roku 1999 a podľa odborníkov nemožno predpokladať, že by sa tento trend v najbližších rokoch zmenil.Vysoké teploty, extrémne suchá a menej topiaceho sa snehu na jar prispeli k zníženiu množstva vody v Skalnatých vrchoch, kde rieka pramení.povedala pre televíziu CNBC Tanya Trujillová, ktorá pôsobí ako tajomníčka ministerstva vnútra pre oblasť vodného hospodárstva a vedy.