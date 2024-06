NOVINKY VO VEDE: V Austrálii objavili nový druh pterosaura

Sydney 14. júna (TASR) – Kosti vykopané na severovýchode Austrálie patria novému druhu pterosaura, ktorý žil pred 100 miliónmi rokov, uvádza nová štúdia. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Kosti v roku 2021 vykopal na západe austrálskeho štátu Queensland Kevin Petersen, kurátor múzea Kronosaurus Korner. Vedci skúmaním zistili, že nový druh lietajúceho jaštera patrí do nového rodu a pomenovali ho Haliskia peterseni, uvádza štúdia zverejnená v stredu 12. júna vo vedeckom žurnále Scientific Reports/Springer Nature.



Rodové meno "haliskia" pochádza zo starovekej gréčtiny a označuje lietajúceho tvora vrhajúceho tieň na more. Druhové meno "peterseni" tvor dostal podľa svojho objaviteľa.



"Rozpätie krídel približne 4,6 metra robilo z Haliskia (peterseni) pred 100 miliónmi rokov obávaného predátora. Väčšina územia dnešného stredného Queenslandu bola vtedy pod vodou, pokrývalo ju rozsiahle vnútrozemské more," vysvetľuje vedúca autorka štúdie Adele Pentlandová z Curtinovej univerzity v austrálskom meste Perth.



Pentlandová dodáva, že sa podarilo nájsť približne 22 percent kostry živočícha, ktorý žil v období staršej (spodnej) kriedy. To z nálezu robí dosiaľ najkompletnejší nález kostry pterosaura v Austrálii.



"Nález tvorí kompletná spodná čeľusť, špička vrchnej čeľuste, 43 zubov, stavce, rebrá, kosti oboch krídel a časti nohy. Okrem toho sme našli aj veľmi tenké a krehké krčné kosti naznačujúce existenciu silného jazyka, ktorý (pterosaurus) využíval, keď sa kŕmil rybami a hlavonožcami," dodáva Pentlandová, podľa ktorej nález neprospeje iba rozvoju vedeckého poznania, ale aj cestovného ruchu v oblasti.



"Som nadšený tým, že môj nález patrí do nového druhu, pretože rád prispievam k rozširovaniu našich moderných poznatkov o prehistorických druhoch," dodal Petersen.