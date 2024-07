V Ríme objavili zvyšky pôvodného pápežského paláca zo 4. storočia

Rím 18. júla (TASR) - Zvyšky stredovekého paláca, v ktorom žili pápeži predtým, než sa ich domovom stal Vatikán, objavili vedci v Ríme v rámci renovácií pred katolíckym Svätým rokom 2025, oznámilo v stredu talianske ministerstvo kultúry. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Archeológovia na námestí pred Lateránskou bazilikou v centre mesta odkryli zložitú architektonickú štruktúru vrátane múrov, o ktorých sa predpokladá, že chránili Patriarchio - monumentálnu baziliku, plánovanú cisárom Konštantínom v 4. storočí.



"Ide o mimoriadne dôležitý nález pre mesto Rím a jeho stredovekú históriu, keďže na tomto námestí sa v modernej dobe nikdy neuskutočnili rozsiahle archeologické výskumy," uviedlo ministerstvo vo svojej správe.



Pôvodná budova, ktorá vznikla na základe Konštantínovho vyhlásenia tolerancie voči kresťanstvu v Rímskej ríši v roku 313, bola v 9. až 13. storočí postupne rozširovaná a pápežský úrad v nej sídlil až do roku 1305, keď sa dočasne presťahoval do Avignonu vo Francúzsku, dodalo ministerstvo.



Okolie Lateránskej baziliky sa upravuje pred nadchádzajúcim Svätým rokom 2025 - celoročným podujatím, ktoré sa začne už v decembri a ktoré do talianskej metropoly priláka podľa odhadov viac ako 30 miliónov pútnikov a turistov.



Počas tohto roka, nazývaného aj Jubileum, môžu katolíci získať osobitné odpustky alebo odpustenie hriechov, ak splnia určité podmienky a konajú dobré skutky alebo uskutočňujú púte.



Dlhá, takmer 2800-ročná história Ríma znamená, že práce na cestách často vedú k archeologickým nálezom.



Pri ďalších vykopávkach v blízkosti Vatikánu, ktorých cieľom je predĺžiť cestný tunel pred Jubileom, boli nedávno objavené stopy starovekej rímskej práčovne a záhrady s portikom, ktorú pravdepodobne využíval cisár Caligula.