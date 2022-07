NAJSTARŠÍ NÁLEZ HOMINIDA V EURÓPE: Objavili ho v Španielsku

Madrid 9. júla (TASR) - Úlomok čeľuste objavený minulý mesiac v severnom Španielsku by mohol byť najstaršou známou fosíliou ľudského predka v Európe, uviedli v piatok španielski paleontológovia. TASR o náleze informuje na základe správy AFP.



Fosíliu objavili na archeologickom nálezisku Atapuerca 30. júna a má približne 1,4 milióna rokov. Nálezisko obsahuje najbohatšie nálezy pravekého osídlenia hominidov v Európe.



Doteraz najstaršou fosíliou hominidov v Európe bola čeľustná kosť nájdená v rovnakej oblasti v roku 2007. Jej vek bol stanovený na 1,2 milióna rokov.



Vedci teraz budú musieť potvrdiť odhad veku fragmentu kosti pomocou najmodernejších techník datovania, povedal počas tlačovej konferencie paleoantropológ Jose-Maria Bermudez de Castro, spoluriaditeľ výskumného projektu Atapuerca. Potrvá to šesť až osem mesiacov a výsledky pomôžu presnejšie určiť aj druh hominida.



Keďže najnovší fragment čeľustnej kosti sa našiel asi o dva metre hlbšie, ako bola čeľustná kosť nájdená v roku 2007, "je logické a rozumné myslieť si, že je staršia," dodal Bermudez de Castro.



Vedecké datovanie veku kosti budú robiť v Národnom centre pre výskum ľudskej evolúcie v Burgose, meste ležiacom asi 10 kilometrov od Atapuercy.



Archeologické nálezisko bolo v roku 2000 zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, vďaka čomu sa zlepšila možnosť financovaniu tunajšieho výskumu. Doteraz sa tu našli tisíce fosílií a nástrojov hominidov, vrátane pazúrika objaveného v roku 2013, ktorý je starý 1,4 milióna rokov.



Objavenie náleziska sa podarilo vďaka výstavbe železničnej trate v tunajších horách, keď v roku 1976 banský inžinier Trinidad Torres identifikoval prvé nálezy a informoval o tom paleontológa Emiliana Aguirreho.



Výskum dnes zastrešuje nezisková organizácia Nadácia Atapuerca. Jej výskumný tím má asi 300 odborníkov z 22 krajín a 30 vedeckých disciplín. Počas leta pracujú spolu s dobrovoľníkmi na mieste vykopávok, po zvyšok roka nálezy skúmajú na univerzitách a vo výskumných centrách.