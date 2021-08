Vedci po prvý raz detailne zachytili výbuch supernovy

Londýn 10. augusta (TASR) – Výskumníkom sa prvýkrát podarilo detailne zachytiť najskorší moment supernovy, keď rázová vlna preniká hviezdou. Informoval o tom britský denník The Guardian.



V štúdii uverejnenej 3. augusta v odbornom časopise Monthly Notices (MNRAS), periodika britskej Kráľovskej astronomickej spoločnosti (RAS), vedci uvádzajú, že objav uskutočnili na základe merania zmeny objemu svetla emitovaného supernovou SN 2017jgh. Použili na to dáta, ktoré nasnímal ešte v roku 2017 ďalekohľad Kepler amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).



Supernova SN 2017jgh bola od Zeme vzdialená viac ako jednu miliardu svetelných rokov. „To znamená, že svetlo ktoré my vidíme dnes, opustilo hviezdu pred miliardami rokov," povedal Patrick Armstrong, prvý autor štúdie a študent doktorandského štúdia na Austrálskej národnej univerzite (ANU).



Svetelné spektrum uvoľnené zo supernovy pomáha vedcom odhaliť zloženie hviezdy. Na základe farby svetla vedia určiť jej základné elementy, dodal Armstrong.



Termín supernova označuje masívnu hviezdnu explóziu. Aj keď je výbuch rýchly, oblohu rozžiari na celé týždne až mesiace, potom vyhasne.



Podľa expertov môže nový detailný záber svetelnej explózie pomôcť ľudstvu lepšie pochopiť, čo sa deje s hviezdou pri jej zániku.