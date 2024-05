NOVINKY VO VEDE: Vo všetkých skúmaných semenníkoch našli mikroplasty

Santa Fé 27. mája (TASR) – Americkí vedci objavili mikroplasty vo všetkých skúmaných ľudských a psích semenníkoch a domnievajú sa, že môžu mať súvis s poklesom počtu spermií u mužov po celom svete, uvádza nová štúdia. TASR informuje na základe správy denníka The Guardian.



Mikroplasty sú drobné kúsky plastu od jedného nanometra do piatich milimetrov potenciálne škodlivé pre oceány a vodnú faunu a flóru, uvádza americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA). Môžu pochádzať z rôznych zdrojov, napríklad z väčších kusov plastov rozpadávajúcich sa na stále menšie a menšie kusy.



Veľké množstvo plastového odpadu v životnom prostredí spôsobilo rozšírenie mikroplastov po celej planéte, od vrcholu Mount Everestu po dno Mariánskej priekopy.



"Spočiatku som pochyboval o tom, že by mikroplasty vôbec mohli preniknúť do rozmnožovacej sústavy. Keď som však dostal výsledky analýzy u psov, bol som prekvapený. Ešte viac ma ale prekvapili výsledky analýzy u ľudí," vyhlásil profesor Jü Siao-čung z UNM.



Vedci z University of New Mexico (UNM) v Spojených štátoch testovali 23 ľudských semenníkov a 47 psích semenníkov. Psie semenníky pochádzali z kastrácií zvierat, ľudské semenníky z pitiev mužov vo veku 16 až 88 rokov vykonaných v roku 2016. Vedci skúmali ľudské vzorky po uplynutí zákonom určenej lehoty ich uchovávania a následne ich zničili. Výsledky novej štúdie publikované v odbornom žurnále Toxicological Sciences uvádzajú, že koncentrácia mikroplastov v ľudských semenníkoch dosiahla takmer trojnásobok koncentrácie mikroplastov v psích semenníkoch.



Členovia výskumného tímu najskôr rozpustili vzorku tkaniva, potom skúmali plastové rezíduum. Ľudské vzorky obsahovali 330 mikrogramov plastov na gram telesného tkaniva, psie 123 mikrogramov. Najčastejšie sa vo vzorkách objavil polyetylén (PE) používaný na výrobu plastových fliaš a vreciek, druhým najčastejším odhaleným plastom bol polyvinylchlorid (PVC).



"PVC môže uvoľňovať množstvo chemikálií narúšajúcich spermatogenézu (tvorbu spermií) a obsahuje endokrinné disruptory (látky narúšajúce endokrinologický systém)," vysvetľuje Jü.



Dlhodobé skladovanie ľudských semenníkov znemožnilo analýzu množstva spermií vo vzorkách, analýza vzoriek psích semenníkov kontaminovaných mikroplastmi však preukázala výrazne nižší počet spermií ako vo vzorkách, ktoré kontaminované neboli.



Počet spermií u mužov klesá už niekoľko desiatok rokov, množstvo štúdií doteraz označovalo za vinníka chemické znečistenie.



Predchádzajúci výskum zistil, že čiastočky mikroplastov prenikajú do ľudského tela v potrave, vode aj vo vdychovanom vzduchu. Vedci nedávno odhalili prítomnosť mikroplastov v ľudskej krvi, placente a materskom mlieku, čo poukazuje na rozsiahlu kontamináciu ľudských tiel mikroplastmi. Tie sa napríklad pri vdychovaní môžu zachytávať v tkanivách a spôsobovať zápaly podobne ako iné vzdušné kontaminanty.



Štúdia zverejnená v marci v časopise Nature varuje pred výrazne vyšším rizikom mŕtvice, infarktu a predčasnej smrti u ľudí, ktorých cievy boli kontaminované čiastočkami mikroplastov.