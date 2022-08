Webbov teleskop zachytil galaxiu známu ako Koleso voza

Paríž/Washington 2. augusta (TASR) - Vesmírnemu teleskopu Jamesa Webba sa podarilo zachytiť s nezvyčajnou jasnosťou galaxiu, ktorá je pre svoj jedinečný vzhľad známa ako názvom Koleso voza. Oznámili to v utorok Európska vesmírna agentúra (ESA) a Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Koleso voza je od Zeme vzdialené asi 500 miliónov svetelných rokov a leží v súhvezdí Sochár. Svoj nezvyčajný tvar získalo po zrážke dvoch galaxií. V dôsledku nárazu vznikli dva prstence, ktoré obklopujú stred galaxie ako "vlnky v jazierku, keď do neho hodíte kameň", uviedla NASA a ESA v spoločnom vyhlásení.



Menší biely prstenec sa drží blízko stredu galaxie, zatiaľ čo vonkajší prstenec sa so svojím farbenými lúčmi už 440 miliónov rokov rozpína smerom do vesmíru, uvádza sa vo vyhlásení. Pri tom, ako sa vonkajší prstenec rozpína naráža na plyn, v dôsledku čoho vznikajú nové hviezdy.



Fotografiu ojedinelej prstencovej galaxie, o ktorej sa predpokladá, že predtým, ako sa zrazila s druhou menšou galaxiou, bola špirálovou galaxiou ako Mliečna dráha, sa podarilo zachytiť aj Hubblovmu teleskopu.



No Webbov teleskop, ktorý bol do vesmíru vypustený vlani v decembri, má ďalekosiahlejší dosah. Dokáže vidieť aj cez "obrovské množstvo horúceho prachu", ktorý zakrýva výhľad na Koleso voza, uvádzajú vesmírne agentúry.



Vďaka tomu sa podarilo odhaliť nové detaily o formácii hviezd v tejto galaxii, ako aj o správaní supermasívnej čiernej diery v jej jadre, uvádzajú agentúry vo vyhlásení.



"Webb nám poskytol súčasný pohľad na galaxiu no i na to, čo sa s ňou stalo v minulosti a ako sa bude vyvíjať v budúcnosti," uvádza sa vo vyhlásení.



Koleso voza je podľa NASA a ESA stále vo "veľmi prechodnom štádiu". Vedcom sa vďaka novým záberom podarilo objaviť aj oblasti galaxie, v ktorých sa nachádza množstvo uhľovodíka a iných chemických prvkov, ako aj prachu podobného tomu na Zemi.