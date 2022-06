VEDA: V meste dokážu preukázateľne zlepšiť náladu zeleň a jasné farby

Lille 20. júna (TASR) - Francúzski vedci zistili, že dostatok zelene a jasných farieb v mestách môže u ľudí preukázateľne pozdvihnúť náladu. Ukázali to výsledky štúdie, pri ktorej výskumníci použili technológiu virtuálnej reality. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Vedci z Lilleskej univerzity (ULille) použili virtuálnu realitu na to, aby si overili, ako budú ľudia reagovať na obmeny minimalistického mestského prostredia, pri ktorom boli využité najmä betón, kov a sklo. Na štúdii sa zúčastnilo 36 dobrovoľníkov, ktorí sa prechádzali po laboratóriu s virtuálnou helmou na hlave, pričom vedci upravovali okolie, v ktorom sa "nachádzali". Pridávali napríklad rôzne kombinácie zelene, jasné farby v odtieňoch žltej a ružovej či kontrastné hranaté vzory.



Výskumníci následne na základe miery žmurkania dobrovoľníkov zistili, čo ich vo virtuálnom mestskom prostredí najviac zaujalo. Keď účastníci štúdie videli mestskú zeleň, začali kráčať pomalšie a zvýšil sa ich tep. Zároveň mali tendenciu pozerať sa viac okolo seba so vztýčenou hlavou. Pozitívny vplyv na nich mali aj kontrastné vzory.



Podľa profesorky poznávacej psychológie a vedúcej autorky štúdie Yvonne Delevoyeovej-Turrellovej výskum dokazuje, že aj mestské prostredie sa dá spraviť príjemnejším. Podľa vedcov ľudia zeleň v mestách vítajú a keď im ju odstránia, hnevá ich to. "Často podceňujeme účinky kombinácie obyčajného mestského prostredia so zeleňou," dodal psychológ Michael Matlon, ktorý sa zaoberá vplyvom architektúry na ľudskú psychiku.



Matlon tiež dodal, že malé obmeny mestského prostredia môžu napríklad ovplyvniť to, v akej nálade budú ľudia kráčať cestou do práce.



Vedci v budúcnosti plánujú tento výskum zopakovať, pričom medzi faktory ovplyvňujúce ľudskú skúsenosť s mestským prostredím chcú zaradiť i teplotu, vône a zvuky.