Vedci chcú ďalej rozvíjať špeciálnu metódu včasnej diagnózy rakoviny

Bratislava 21. apríla (TASR) - Slovenská biotechnologická spoločnosť Glycanostics, ktorá vyvinula metódu na skoré odhalenie rakoviny prostaty, chce pokračovať v jej ďalšom rozvoji. Test chce expandovať do zahraničia a pracuje aj na vývoji testov na odhalenie ďalších typov rakoviny. Spoločnosť preto spustila na platforme Crowdberry novú investičnú kampaň v rámci desaťmiliónového investičného kola.



Patentovaná technológia od Glycanostics umožňuje včasnú a presnú diagnostiku rôznych typov rakoviny z krvi. Metóda diagnostiky je založená na báze krvného testu, pričom analyzuje zmeny zložitých cukrov, tzv. glykánov, na povrchu buniek. "Tieto cukry, nazývané aj glykány, sa menia s progresiou ochorenia, čo umožňuje Glycanosticsu identifikovať rakovinu s oveľa vyššou presnosťou ako dnes dostupné metódy," ozrejmila CEO spoločnosti Eva Kováčová.



V súčasnosti je možné používať test na diagnostiku rakoviny prostaty, ktorý podľa spoločnosti využívajú mnohí urológovia. "Takisto pripravujeme farmakoekonomickú štúdiu, ktorá test zavedie medzi hradené úkony zdravotných poisťovní. To je však len začiatok, potenciál testu je omnoho širší, ako je oblasť rakoviny prostaty. Tento praxou overený test má potenciál odhaliť ďalších desať typov rakoviny v ich skorom štádiu a prakticky zintenzívniť prevenciu onkologických ochorení," priblížila Kováčová.



Ozrejmila, že spoločnosť je aktuálne vo veľmi pokročilom štádiu vývoja testu na diagnostiku rakoviny prsníka. Podľa jej slov by mohol byť pilotne uvedený na slovenský trh koncom roka 2024 alebo začiatkom roka 2025. "Pracujeme aj na verifikácii biomarkerov na diagnostiku rakoviny pankreasu a pľúc. Ďalšie dva typy rakoviny, na ktoré sa chceme zamerať, budú rakovina žalúdka a hrubého čreva," doplnila s tým, že testy si vyžadujú ešte množstvo výskumnej práce. Očakáva však, že ďalší test by mohol byť uvedený v priebehu roka 2026.



S ďalším rozvojom testov má pomôcť aj investičná kampaň. "Nová desaťmiliónová investícia s cieleným päťmiliónovým kapitálom cez Crowdberry je zameraná na posilnenie predaja prvého testu Giasay Prostate, na prenos technológie do masovej výroby, získanie CE značky a FDA certifikácie, ukončenie vývoja testu a uvedenie testov do komerčného predaja cez siete laboratórií na Slovensku, v Rakúsku a Nemecku," priblížila spoločnosť. Test na odhalenie rakoviny prostaty by chceli v Rakúsku a Nemecku uviesť na trh začiatkom roka 2025.