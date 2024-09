Vedci dekódovali najstaršiu ľudskú DNA z Juhoafrickej republiky

Johannesburg 22. septembra (TASR) - Vedci zrekonštruovali najstaršie ľudské genómy, aké sa kedy našli v Juhoafrickej republike (JAR), a to z dvoch ľudí, ktorí žili približne pred 10.000 rokmi, čo umožňuje lepšie pochopiť, ako bol tento región osídlený, uviedli v nedeľu autori štúdie. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Genetické sekvencie pochádzajú z muža a ženy, ktorých pozostatky sa našli v skalnom prístrešku neďaleko pobrežného mesta George, približne 370 kilometrov východne od Kapského Mesta, uviedla profesorka biologickej antropológie z Univerzity v Kapskom Meste (UCT) Victoria Gibbonová.



Patria medzi 13 sekvencií zrekonštruovaných z pozostatkov ľudí, ktorí boli nájdení v úkryte Oakhurst a žili pred 1300 až 10.000 rokmi. Pred týmito objavmi pochádzali najstaršie genómy rekonštruované z tejto oblasti z obdobia pred približne 2000 rokmi.



Prekvapivým zistením štúdie nálezov z lokality Oakhurst bolo, že najstaršie genómy boli geneticky podobné genómom skupín San a Khoekhoe, ktoré dnes žijú v tom istom regióne, uvádza sa vo vyhlásení UCT.



"Podobné štúdie z Európy odhalili históriu rozsiahlych genetických zmien spôsobených pohybom ľudí za uplynulých 10.000 rokov," uviedol hlavný autor štúdie Joscha Gretzinger.



"Tieto nové výsledky z najjužnejšej časti Afriky sú úplne odlišné a naznačujú dlhú históriu relatívnej genetickej stability," povedal Gretzinger z Inštitútu Maxa Plancka pre evolučnú antropológiu v nemeckom Lipsku, ktorý sa na štúdii podieľal.



Údaje DNA v súčasnosti ukazujú, že sa to zmenilo až pred približne 1200 rokmi, keď do regiónu prišli noví obyvatelia, ktorí zaviedli pastierstvo, poľnohospodárstvo a nové jazyky a začali komunikovať s miestnymi skupinami lovcov a zberačov.



Hoci niektoré z prvých dôkazov o moderných ľuďoch na svete možno vystopovať v južnej časti Afriky, bývajú zle zachované, povedala Gibbonová. Novšie technológie umožnili získať túto DNA, dodala výskumníčka.



Na rozdiel od Európy a Ázie, kde sa podarilo zrekonštruovať genómy tisícov ľudí, z južnej časti Afriky, konkrétne z Botswany, JAR a Zambie, sa podarilo získať len menej ako dve desiatky starodávnych genómov.



"Takéto lokality sú v JAR zriedkavé a projekt Oakhurst umožnil lepšie pochopiť pohyby a vzťahy miestnych obyvateľov v krajine počas takmer 9000 rokov," uviedla Gibbonová.