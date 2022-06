Vedci skúmajú bunky izolované z moču, Danišovič: Ojedinelý výskum

Piešťany 9. júna (TASR) - Kmeňové bunky izolované z ľudského moču skúma vedecký kolektív Národného ústavu reumatických chorôb (NÚRCH) v Piešťanoch. Ide o zatiaľ na Slovensku ojedinelý výskum, podľa vedúceho vedeckého pracovníka Ľuboša Danišoviča vykazujú široký potenciál využitia v tkanivovom inžinierstve a regeneratívnej medicíne.



Výskum sa koná v rámci projektov Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT ZOPA) a CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby (CEMBAM), spolufinancovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. V rámci oboch projektov sa združili viaceré partnerské výskumné tímy, ktoré skúmajú najmä možnosti inovatívnych terapií a tkanivového inžinierstva pri liečbe ochorení pohybového aparátu.



Danišovič, ktorý pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v NÚRCH ako kľúčový vedec v oboch projektoch, uviedol, že výskum odštartovali na fakulte, postupne ho preniesli do laboratórií ústavu, kde spolupracujú s väčším tímom. "Predtým sme pracovali s bežne používanými materiálmi ako tuk, kostná dreň alebo priečne pruhované kostrové svalstvo. Všade je však problém s odberom. Pri kostnej dreni je napríklad odber extrémne bolestivý, preto nie je ľahké získať vzorky. Aj pri ostatných zdrojoch to generuje pre pacienta alebo donora určitú záťaž," uviedol. Ich motiváciou preto bolo hľadať menej invazívne a dostupnejšie spôsoby. Cestu objavili mimo domáceho priestoru, zistili, že na Slovensku s močom v danom kontexte nepracoval dovtedy nikto. Našli tým neinvazívny, ľahko dostupný a ekonomicky nenáročný zdroj pre svoj výskum. V súčasnosti skúma vedecký tím NÚRCH v súlade s aktivitami projektov najmä vlastnosti izolovaných buniek a ich možné využitie v regeneratívnej medicíne a pri výrobe bioimplantátov.



"V našich experimentoch sme sa zamerali na morfologickú stránku izolovaných buniek, predmetom ďalšieho výskumu bude porovnávanie vlastností zdrojov buniek. Budeme overovať, izolovať a porovnávať vlastnosti buniek z moču, z tuku, zubnej drene – čiže tkaniva, ktoré sa napríklad po operáciách vyhadzuje," vysvetlil Danišovič. Doterajšie poznatky zhrnuli do viacerých odborných publikácií. Časový horizont reálneho využitia nového zdroja kmeňových buniek pri výrobe bioimplantátov si Danišovič netrúfa odhadnúť. "Sme zatiaľ naozaj iba na začiatku, čaká nás ešte veľa práce. Dôležitým posunom bude predklinický výskum, ktorý by sa mal uskutočniť v budúcom roku, a jeho výstupy," doplnil.