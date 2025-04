Vedci objavili dosiaľ neznámy spôsob, ako bunky odpovedajú na stres

Praha 2. apríla (TASR) - Vedci doteraz predpokladali, že široká škála rôznych typov stresu spúšťa v bunkách cicavcov jedinú, takzvanú integrovanú stresovú odpoveď (ISR). Doterajšia predstava sa však podľa autorov štúdie publikovanej v časopise Nature, do ktorej prispeli aj českí vedci z Mikrobiologického ústavu Akadémie vied (AV) ČR, musí prehodnotiť. Preukázali, že existuje aj iný typ stresovej reakcie, čo môže pomôcť pri liečbe vzácnych genetických ochorení, informuje spravodajkyňa TASR.



Objavený typ reakcie nazvali "rozpoltená" stresová odpoveď, pretože o stresovú odpoveď fakticky nejde. Podľa tohto mechanizmu môže bunka vykazovať stresovú odpoveď aj bez prítomnosti stresu, napríklad v dôsledku genetických mutácií.



Novoobjavený mechanizmus reakcie bunky na stres môže podľa vedcov pomôcť pri hľadaní terapie pre pacientov s niektorými vzácnymi genetickými ochoreniami, ako sú napríklad leukodystrofie. Ide o skupinu ochorení, ktoré vedú k rapídnemu neurologickému poškodeniu a predčasnej smrti. Nový mechanizmus podľa autorov štúdie naznačuje, že bunky postihnuté napríklad touto skupinou ochorení sa môžu chrániť zmenou metabolizmu.



Výsledkom objavenej metabolickej adaptácie je podľa vedúceho laboratória Leoša Shivaya Valáška z Mikrobiologického ústavu AV ČR syntéza látok, ktoré majú neuroochranný charakter. „Znamená to, že postihnuté bunky robia, čo je v ich silách, aby zmenou svojho metabolizmu opravili značne poškodené ochranné obaly nervových vlákien a súčasne potlačili zápalové reakcie a hromadenie reaktívnych foriem kyslíka,“ spresnil.



Práca, ktorú AV ČR označila za revolučnú, podľa nej vyvracia prevládajúcu predstavu, že integrovaná stresová odpoveď je jediným mechanizmom, ktorý sa v bunke aktivuje bez ohľadu na typ alebo trvanie stresu. U zdravých buniek sa totiž pri miernom strese, napríklad pri nízkej hladine cukru v krvi, aktivuje rozpoltená stresová odpoveď, zatiaľ čo pri silnejšom strese, akým je napríklad úplný nedostatok glukózy, sa aktivuje integrovaná stresová reakcia. To podľa vedcov ukazuje, že bunky cicavcov sa dokážu intenzite stresu prispôsobovať.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)