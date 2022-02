Vedci odhalili možnú príčinu straty hmotnosti u rakovinových pacientov

Londýn 14. februára (TASR) - Rakovinové ochorenie často sprevádza aj náhla a závažná strata hmotnosti a svalovej hmoty pacienta. Príčina tohto syndrómu známeho ako kachexia nie je známa, nový výskum britských vedcov však naznačuje, že súvisí s poškodením DNA. Informoval o tom britský denník The Guardian.



Kachexiu môže u človeka vyvolať aj vírus HIV či srdcovocievne ochorenie. Extrémnu stratu hmotnosti a svalovej hmoty spôsobuje u detí aj podobný, avšak dedičný Cockayneov syndróm.



"V prípade pacientov s rakovinou sa môžu jednotlivci za niekoľko mesiacov dostať zo zdanlivo normálneho stavu na invalidný vozík v dôsledku chradnutia svalov a úbytku hmotnosti," vysvetlil onkológ a profesor Charlie Swanton z Inštitútu Francisa Cricka v Londýne.



Tím vedcov na čele s riaditeľom oxfordského Weatherallovho inštitútu molekulárnej medicíny Ketanom Patelom našiel súvis medzi kachexiou a poškodením DNA, ktoré narúša proces komunikácie medzi obličkami a mozgom. Ten následne začne vylučovať hormóny, ktoré potláčajú chuť do jedla.



Bádatelia poznamenali, že tento proces sa v tele spustí napríklad vtedy, keď sa v krvi zvýši koncentrácia prirodzene sa vyskytujúcej chemikálie formaldehyd, ktorá poškodí DNA obličkových buniek. Tie následne vypustia chybné signály, ktoré mozgu povedia, aby potlačil chuť do jedla.



"Počas chemoterapie dostanete chemickú látku, ktorá napáda DNA takmer rovnakým spôsobom ako formaldehyd," povedal Patel. "Inými slovami, môže to poškodzovať DNA a spúšťať tieto signály, ktoré hovoria mozgu, aby potlačil chuť do jedla."



Tento objav môže v konečnom dôsledku viesť k vytvoreniu efektívnej liečby kachexie, ale aj Cockayneovho syndrómu, dodal Patel. Obličky tento proces spúšťajú vylúčením chemikálie známej ako GDF15.



"(Výskum) naznačuje, že by sme mohli byť schopní liečiť úbytok hmotnosti u pacientov podstupujúcich chemoterapiu a u detí s Cockayneovým syndrómom podávaním protilátky, ktorá neutralizuje GDF15. Potom by sme mohli byť schopní zablokovať tieto správy a zastaviť nástup kachexie," vysvetlil Patel.



Swanton však vyzýva na opatrnosť – GDF15 je jedným zo spúšťačov kachexie, nie je však jediný.



"Potrebujeme viac štúdií, ako je táto, aby sme čo najskôr pochopili ostatné príčiny (tohto syndrómu)," dodal Swanton.



Ako poznamenáva šéfka dobročinnej organizácie Cancer Research UK Michelle Mitchellová, kachexia je momentálne jednou z veľkých prekážok pri liečení rakovinových ochorení, pretože pacientov oberá o silu v čase, keď ju najviac potrebujú.