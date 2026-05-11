Pondelok 11. máj 2026
Vedci SAV budú súťažiť: Majú osem minút na to, aby zaujali divákov

Na archívnej snímke vstup do areálu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

O víťazovi rozhodne samotné publikum hlasovaním na konci podujatia.

Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Verejnosť sa môže bezplatne registrovať na podujatie Science Slam. Prinesie súťažné vystúpenia vedcov Slovenskej akadémie vied (SAV). Konať sa bude 20. mája večer v Bratislave. Informovala o tom SAV.

„Chceme priniesť vedu bližšie k ľuďom. Science Slam SAV je príležitosť ukázať, že aj zložité témy sa dajú vysvetliť jednoducho a s humorom,“ uviedol organizátor podujatia Filip Květoň z Chemického ústavu SAV.

Na pódiu sa predstavia tri vedkyne a traja vedci zo SAV, ktorí budú mať len osem minút na to, aby zaujali divákov. O víťazovi rozhodne samotné publikum hlasovaním na konci podujatia.

„Víťazné číslo určí samotné publikum. Súťažný večer nie je len o faktoch, ale aj o charizme, príbehu a schopnosti premeniť zložité témy na niečo, čo ľudí rozosmeje, prekvapí alebo dojme,“ doplnil Květoň.
