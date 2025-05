Vedci: Škody od inváznych druhov sú 17-krát vyššie, než sa čakalo

Paríž 26. mája (TASR) - Medzinárodný tím výskumníkov zistil, že nepôvodné rastliny a zvieratá, ktoré sa rozšírili do nových oblastí, spôsobili v rokoch 1960-2022 škody za viac ako 2,2 bilióna dolárov. Doterajšie odhady to prevyšuje 17-krát. Píše sa to v štúdii publikovanej v časopise Nature Ecology & Evolution, informovala v pondelok agentúra AFP, píše TASR.



Stále rýchlejšie šírenie inváznych druhov – od komárov cez diviaky až po ťažko odstrániteľné rastliny – škodí poľnohospodárstvu, prispieva k šíreniu chorôb a urýchľuje tempo vymierania pôvodných druhov, pripomenula AFP.



Dodala, že o predchádzajúcich výpočtoch škôd, založených na neúplných údajoch, sa už v čase ich vzniku vedelo, že sú výrazne podhodnotené.



Aby vedci získali presnejší obraz, medzinárodný tím zhromaždil údaje o 162 inváznych druhoch, ktorých náklady boli dobre zdokumentované aspoň v niekoľkých krajinách. Následne modelovali ekonomický dopad pre ďalších 78 krajín, ako sú napr. Bangladéš či Kostarika, pre ktoré predtým neboli k dispozícii údaje.



Vedci v štúdii konštatujú, že inváznymi druhmi sú „najviac zasiahnuté mestské pobrežné regióny, najmä v Európe, vo východnej Číne a v USA.“



„Rastliny sú skupinou s najväčšími ekonomickými škodami, či už z hľadiska priamych škôd alebo nákladov na ich kontrolu,“ uviedol Ismael Soto z Juhočeskej univerzity ako jeden z vedúcich projektu.



Závažné škody však spôsobujú aj živočíchy: diviaky napríklad ničia úrodu, kukuričné polia a vinice, komáre, ktoré sa šíria vďaka globálnemu otepľovaniu, priamo ohrozujú verejné zdravie šírením chorôb ako dengue či malária.



Medzivládna platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) uviedla, že škody a náklady na riešenie problémov s inváznymi živočíchmi dosahujú celosvetovo viac ako 400 miliárd dolárov ročne.