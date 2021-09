Vedci skúmajú premenu jedlých rastlín na továrne na mRNA vakcíny

San Diego 23. septembra (TASR) - Americkí vedci skúmajú možnosť premeny jedlých rastlín - vrátane napríklad šalátu - na "továrne" na mRNA vakcíny. V budúcnosti by sa tak mohli takéto očkovacie látky dostať do ľudského organizmu konzumáciou určitých druhov rastlín, informovala vo štvrtok na svojom webe Kalifornská univerzita v Riverside (UCR).



Takzvaná mediátorová ribonukleová kyselina (messenger RNA - mRNA) dáva ľudským bunkám pokyn, aby vytvorili proteín nachádzajúci sa v danom víruse. Imunitný systém človeka následne zaznamená prítomnosť cudzieho proteínu a začne produkovať protilátky - rovnako ako keby došlo k prirodzenej infekcii vírusom. Na technológii mRNA sú založené aj niektoré protikoronavírusové vakcíny.



Jednou z výziev tejto technológie je, že vakcíny musia byť počas prepravy a skladovania udržiavané v chlade. Ak ale bude projekt amerických vedcov úspešný, mRNA vakcíny na rastlinnej báze, ktoré bude možné konzumovať, by mohli túto výzvu prekonať - mohli by byť totiž skladované pri izbovej teplote.



"V ideálnom prípade by jedna rastlina produkovala dostatok mRNA na zaočkovanie jednej osoby," uviedol Juan Pablo Giraldo z Ústavu botaniky a rastlinných vied UCR, ktorý vedie výskum v spolupráci s vedcami z Kalifornskej univerzity v San Diegu (UCSD) a Carnegie Mellon University (CMU) v Pittsburghu v štáte Pensylvánia. Giraldo dodal, že túto metódu jeho tím testuje na špenáte a hlávkovom šaláte. Ich dlhodobým cieľom je, aby "ľudia takéto modifikované rastliny mohli vypestovať aj vo vlastných záhradách".



Projekt amerických vedcov si kladie tri hlavné ciele. Chce dokázať, že genetická informácia obsiahnutá v mRNA vakcínach môže byť úspešne dopravená do tej časti rastlinných buniek, kde sa bude replikovať. Ďalej chcú vedci demonštrovať, že rastliny môžu produkovať dostatok mRNA, aby mohli nahradiť tradičné očkovanie. Okrem toho chcú bádatelia tiež stanoviť správne dávkovanie.



Ako uvádza UCR na svojom webe, kľúčovými pre túto metódu sú chloroplasty - malé orgány v rastlinných bunkách, ktoré premieňajú slnečné svetlo na energiu, ktorú môže rastlina využiť. "Sú to malé továrne na slnečný pohon, ktoré vyrábajú sacharidy a ďalšie molekuly umožňujúce rastline rásť," dodal Giraldo. Podľa neho sú chloroplasty tiež nevyužitým zdrojom na výrobu žiadaných molekúl.