Vedci stratili kontrolu nad satelitom monitorujúcim emisie metánu

Wellington 2. júla (TASR) — Riadiace centrum stratilo kontrolu nad americko–novozélandským satelitom MethaneSAT určeným na monitorovanie globálnych emisií metánu, ktorého prevádzku podporoval aj miliardár Jeff Bezos. Oznámila to v stredu Novozélandská vesmírna agentúra (NZSA).



Satelit MethaneSAT v hodnote 88 miliónov dolárov vyniesla do vesmíru v marci 2024 raketa spoločnosti SpaceX. Už nejaký čas ho sužovali technické problémy - opakovane bezdôvodne prechádzal do režimu spánku alebo do pohotovostného režimu, v dôsledku čoho bolo nutné zakaždým vykonať zdĺhavý reštart. Zlyhal aj jeden z jeho troch motorov.



Riadiace centrum stratilo kontakt so satelitom 20. júna. Po vyčerpaní všetkých možností na obnovenie komunikácie sa v stredu ráno ukázalo, že zariadenie je bez elektrickej energie a pravdepodobne nebude možné obnoviť jeho funkčnosť.



„Hoci je to nepríjemná správa, nie je to koniec nášho úsilia na zníženie emisií metánu,“ uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na stránke methanesat.org.



„Bol to jeden z najmodernejších satelitov na monitorovanie metánu, ktorý meral jeho emisie v regiónoch ťažby ropy a zemného plynu po celom svete,“ píše sa ďalej vo vyhlásení.



Vedúci projektu Steven Hamburg povedal, že počiatočné údaje získané satelitom boli „pozoruhodné“. Nedávne merania v oblasti Permian Basin v amerických štátoch Texas a Nové Mexiko podľa neho odhalili emisie metánu, ktoré boli tri- až päťkrát vyššie, ako odhadovala Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA). Emisie namerané na juhu Kaspického mora sú viac ako desaťkrát vyššie, ako sa predpokladalo.



Jeff Bezos, zakladateľ spoločnosti Amazon, investoval do projektu viac ako 100 miliónov dolárov prostredníctvom svojho fondu Earth Fund. Projekt tiež financoval Nový Zéland a americká mimovládna organizácia Environmental Defense Fund. Tá plánuje dáta získané satelitom zverejniť v nasledujúcich mesiacoch. Okrem toho chce pokračovať v sledovaní únikov metánu pomocou špeciálne vybaveného lietadla.