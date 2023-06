Vedci testovali motory z 3D tlačiarne a skúmali benefity zdriemnutí

Svet 23. júna (TASR) — Vo svete vedy zaznamenali v uplynulom týždni viacero zaujímavých správ. Vedci testovali raketové motory vyrobené v 3D tlačiarni, skúmali benefity kratších zdriemnutí počas dňa a upozornili na topenie ľadu v Himalájach. TASR prináša súhrn najnovších poznatkov z vedy a techniky.



Škótska spoločnosť Skyrora začala s testami raketových motorov vyrobených 3D tlačiarňou. Ak sa osvedčia a Skyrora získa licenciu od britského Úradu civilného letectva, chcela by začať s letmi do vesmíru.



Na výrobu raketových motorov Skyrora po prvýkrát použila svoju vlastnú 3D tlačiareň Skyprint 2. Spoločnosť uvádza, že touto metódou by sa dal čas výroby motorov skrátiť o polovicu a v porovnaní s predošlými modelmi by sa dokázali ušetriť i náklady.



Vedci zistili, že krátke zdriemnutia počas dňa môžu oddialiť atrofiu mozgu, ku ktorej dochádza v starobe a pri neurodegeneratívnych ochoreniach.



Bádatelia sledovali viac ako 35.000 ľudí a snažili sa zistiť, či je určitá kombinácia genetických variantov, spôsobujúca predispozíciu na pravidelné denné zdriemnutia, prepojená aj s mozgovou kapacitou, kognitívnymi schopnosťami a ďalšími znakmi zdravého mozgu. Nie je jasné, či majú krátke spánkové epizódy počas dňa rovnaké benefity aj pre ľudí bez uvedenej genetickej predispozície, ktorú má najmenej jedno percento populácie.



Česko chce v roku 2027 vyslať do vesmíru dva mikrosatelity, ktoré sú vybavené pokročilými technológiami na hľadanie zdrojov surovín vo vesmíre. Misiu Space Laboratory for Advanced Variable Instruments and Applications (SLAVIA), ktorá dokončila prípravnú fázu, zaštítila Európska vesmírna agentúra (ESA) a ako jeden zo svojich ambicióznych projektov ju podporilo aj české ministerstvo dopravy. Vyvinuté technológie chcú vedci využiť aj na lety k asteroidom, Mesiacu, Marsu a ďalším telesám slnečnej sústavy.



Himalájske ľadovce môžu stratiť až 80 percent svojho objemu, zároveň sa topia o 65 percent rýchlejšie než počas predchádzajúceho desaťročia, uvádzajú vedecké štúdie.



Medzinárodné centrum integrovaného rozvoja horských oblastí (International Centre for Integrated Mountain Development – ICIMOD) varovalo, že v najbližších rokoch vzrastie riziko lokálnych prívalových povodní a lavín. Dodalo, že rýchlejšie topenie ľadovcov môže ovplyvniť dostupnosť vody pre takmer dve miliardy obyvateľov žijúcich v povodí 12 riek prameniacich v pohoriach a pretekajúcich 16 krajinami Ázie.