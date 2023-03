Vedci ukázali Knihu mŕtvych a našli výhody veterných turbín pre ryby

Bratislava 3. marca (TASR) — Vo svete vedy sa v uplynulom týždni udialo niekoľko zaujímavých vecí. Vedci zverejnili fotografie zreštaurovanej Knihy mŕtvych a zistili, prečo sú veterné turbíny prospešné pre platesy. TASR prináša súhrn najnovších poznatkov z vedy a techniky.



Poľnohospodári vo francúzskom departemente Dordogne začali v rámci snáh o prechod na obnoviteľné druhy energie ako palivo do traktorov používať metán extrahovaný z kravského hnoja.



Novú technológiu vymysleli na jednej z miestnych fariem. V blízkosti kravína sú v zemi zabudované dve zberné nádrže, v ktorých sa zachytáva metán z kravského hnoja, moču a slamy. K zásobníkom je pripojená plniaca stanica s platobným terminálom.



Plyn, ktorý miestni farmári používajú ako palivo, je biologický zemný plyn (NGV) — ide v podstate o metán, ktorý je čistejší a lacnejší než nafta. Práve pre takýto druh paliva vyvinula taliansko-americká firma New Holland nový typ traktora, ktorý bol uvedený na trh len vlani.



Egyptskí archeológovia zverejnili prvé fotografie zreštaurovanej Knihy mŕtvych, ktorú objavili v roku 2022. Bude vystavená v novej expozícii zrekonštruovaného Egyptského múzea na námestí Tahrír v Káhire.



Dobre zachovaný "Wazírího papyrus" vo zvinutom stave objavili v jednej z 250 hrobiek z ptolemaiovskej éry v Sakkáre. Po rozvinutí má papyrus približne 16 metrov. Obsahuje doteraz najdlhšiu a najúplnejšiu Knihu mŕtvych napísanú hieratickým písmom. Patrila mužovi s menom Ahmose, ktorý sa v texte spomína 260-krát.



Platesám, často lovenej rybe v južnej časti Severného mora, sa výnimočne darí vo vodách, kde fungujú parky s veternými turbínami. Vyplýva to zo štúdie belgickej výskumníčky Jolien Buyseovej.



Buyseová skúmala účinky veterných parkov na ryby. Jej bádanie viedlo k prekvapivým výsledkom. Základy, v ktorých sú ukotvené veterné turbíny a ich protierózna ochrana z kameňov, poskytujú vhodné prostredie pre všetky druhy morských organizmov.



V jaskyni Mandrin v južnom Francúzsku vedci našli dôkazy, že prví ľudia používali luky a šípy v Európe už v období pred asi 54.000 rokmi. To je oveľa skôr, ako bolo doteraz známe. Doteraz najstarším dôkazom o streľbe z luku boli šípy objavené v nálezisku Stellmoor na severe Nemecka spred 10.000 - 12.000 rokov.