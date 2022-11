Vedci vyvinuli liečbu pre bábätká s leukémiou, zistili,ako na depresiu

Svet 4. novembra (TASR) - Vo vedeckom svete sa v uplynulom týždni udialo niekoľko zaujímavých vecí. Holandský onkológ Rob Pieters predstavil svoj výskum v oblasti liečby leukémie u detí, v Spojených arabských emirátoch sa našiel staroveký kresťanský kláštor a vedci zistili aj to, aké halucinogénne huby zaberajú na depresiu. TASR prináša súhrn najnovších poznatkov z vedy a techniky.



Rozdielne poškodenia či abnormality štruktúry DNA určujú, ako deti s leukémiou reagujú na chemoterapiu. Tieto poškodenia zároveň úzko súvisia s vekom, v ktorom je dieťaťu rakovina diagnostikovaná. Deti do jedného roka nereagujú na chemoterapiu úplne úspešne, keďže v útlom veku sa vyskytuje špecifická forma poškodenia DNA, ktorá spôsobuje agresívnu leukémiu. Tím holandského onkológa a výskumníka Roba Pietersa preto pre ne vyvinul špeciálny druh liečby, ktorý sa teraz využíva celosvetovo.



Niektoré abnormality štruktúry DNA podľa výskumníka spôsobujú veľmi agresívnu formu leukémie, ktorá nereaguje na chemoterapiu, preto musia onkológovia pri týchto pacientoch využívať iné spôsoby liečby. Účinnou sa podľa neho ukázala napríklad imunoterapia – druh liečby rakoviny, pri ktorom sa využíva pacientov vlastný imunitný systém a protilátky, ktoré cielene pôsobia v rakovinových bunkách.



Leukémia – rakovina krvi – je najčastejším druhom rakoviny u detí. Zo všetkých diagnostikovaných prípadov tohto zhubného ochorenia tvorí leukémia až 25 percent. Zároveň ide o druh rakoviny, pri ktorej existuje vyššia šanca na úplné vyliečenie.



Na ostrove pri pobreží Spojených arabských emirátov (SAE) archeológovia odkryli zvyšky starovekého kresťanského kláštora, ktorý sa datuje do doby, keď na Arabskom polostrove ešte nebol rozšírený islam.



Na základe snímok kláštora sa miestni predstavitelia domnievajú, že súčasťou komplexu bol jednoloďový chrám a obytná štvorizbová budova, pravdepodobne sídlo biskupa.



Metódou odhadovania veku podľa rozpadu uhlíka C14 sa zistilo, že základy kláštora sa datujú približne do rokov 534 – 656 nášho letopočtu. Prorok Mohamed sa pravdepodobne narodil okolo roku 570 a zomrel v roku 632 po dobytí Mekky na území terajšej Saudskej Arábie.



Psychoaktívna látka psilocybín z halucinogénnych húb môže v kombinácii s psychoterapiou zmierniť ťažkú depresiu. Vyplýva to z doteraz najrozsiahlejšej klinickej štúdie britských vedcov.



Do klinickej štúdie sa zapojilo 233 pacientov v Európe a Severnej Amerike. Podľa náhodného kľúča užili jeden, desať alebo 25 mg syntetického psilocybínu Comp360. Potom so zakrytými očami počúvali šesť hodín upokojujúcu hudbu, kým psilocybín účinkoval.



Najlepšie reagovali pacienti s dávkou 25 mg psilocybínu. Tri týždne po jeho užití bolo 29 percent z nich v remisii v porovnaní s deviatimi a ôsmimi a percentami v ďalších dvoch skupinách.