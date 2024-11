Vedci zistili prudký nárast emisií CO2 zo súkromných lietadiel

Berlín 7. novembra (TASR) - Emisie oxidu uhličitého vyprodukované súkromnými lietadlami sa v rokoch 2019 – 2023 zvýšili o 46 percent. Vyplýva to zo štúdie, ktorú vo štvrtok zverejnil vedecký časopis Communications: Earth & Environment. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



V správe sa uvádza, že celkové emisie sa v tomto období zvýšili z 10,7 milióna na 15,6 milióna ton, pričom sa konštatuje, že súkromné lietadlá sa často využívajú na krátke cesty, ktoré by sa namiesto toho mohli ľahko uskutočniť autom alebo vlakom.



Štúdia poukazuje na skutočnosť, že superbohatí ľudia majú obrovskú stopu oxidu uhličitého, uviedla Nora Wissnerová z Ústavu pre aplikovanú ekológiu (Öko-Institut) v Berlíne, ktorá sa však na danom výskume priamo nepodieľala.



Poznamenala, že majiteľmi súkromných lietadiel sú prevažne muži starší ako 55 rokov, ktorí pracujú v bankovníctve, finančníctve alebo v oblasti nehnuteľností, a že štúdia ukázala, že veľká časť letov sa uskutočňuje na rekreačné účely.



Wissnerová v súvislosti s rastúcou klimatickou krízou vyzvala na prísnejšiu reguláciu súkromnej leteckej dopravy.



Výskumný tím pod vedením Stefana Gösslinga z Linného univerzity (LNU) vo švédskom Kalmare analyzoval údaje z transpondérov tisícov súkromných lietadiel získané z platformy na sledovanie letov ADS-B Exchange.



Štúdia zohľadnila vyše 18 miliónov letov uskutočnených 26.000 súkromnými lietadlami a tieto údaje prepojila s priemernou spotrebou paliva 72 typov lietadiel používaných najmä na prepravu osôb.



Ďalším faktorom, ktorý treba vziať do úvahy, je skutočnosť, že emisie oxidu uhličitého tvoria len tretinu globálneho otepľovania spôsobeného lietaním – popri kondenzačných stopách a emisiách oxidov dusíka a vodnej pary.



Využívanie súkromných letov sa zvykne zvyšovať v čase významných športových, kultúrnych a politických podujatí, ako bola napríklad vlani v decembri konferencia OSN o zmene klímy v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE).



Tím skonštatoval, že súkromná letecká doprava je energeticky najnáročnejšou formou leteckej dopravy a že jej rozsah i energetická náročnosť neboli nikdy riadne preskúmané.