Vedci zistili, že školáci čítajú viac kníh aj vďaka sociálnym sieťam

Svet 28. apríla (TASR) — Vo svete vedy sa v uplynulom týždni udialo niekoľko zaujímavých vecí. Laureát Nobelovej ceny za chémiu hovoril o motivácii mladých vedcov z menej vedecky rozvinutých krajín a supramolekulárnej chémii; bádatelia tiež zistili, že deti čítajú viac kníh i vďaka sociálnym sieťam. TASR prináša súhrn najnovších poznatkov z vedy a techniky.



Vzdelávanie mladých vedcov je dôležité, no podstatnejšia je motivácia, keďže práve výskumníci z krajín, kde je veda menej rozvinutá, majú "oveľa väčší hlad" po bádaní. Povedal to francúzsky chemik Jean-Marie Lehn, ktorý v roku 1987 získal Nobelovu cenu za chémiu a v marci mu na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave udelili titul doctor honoris causa.



Supramolekulárna chémia, ktorou sa Lehn zaoberá, skúma to, ako sa molekuly navzájom rozpoznávajú. Fungujú na princípe tzv. zámku a kľúča, čiže "majú určité tvary, vďaka ktorým do seba dokážu — alebo nedokážu — zapadnúť," vysvetľuje Lehn podstatu svojho výskumu. Jeho tím následne skúmal, ako túto vzájomnú zhodu molekúl zefektívniť, aby si spolu čo najlepšie sadli a boli tak osožné pre ľudí.



Výskum profesora Lehna má praktické využitie napríklad vo farmaceutickom priemysle. Vedci sa "princípom zámku a kľúča" snažia lieky vymyslieť tak, aby boli čo najúčinnejšie a aby mali zároveň minimum vedľajších účinkov.



Deti prečítali počas vlaňajšieho školského roka o štvrtinu kníh viac než rok predtým. Dopomohli k tomu aj rôzne čitateľské výzvy v aplikácii TikTok. Vyplýva to zo správy Čo čítajú deti (What Kids Are Reading), ktorú v utorok zverejnili britskí a írski vedci.



Účastníkmi štúdie bolo 1,3 milióna detí v Británii a Írsku, ktoré v školskom roku 2021/2022 prečítali viac než 27 miliónov kníh. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom ide o 24-percentný nárast.



Prispeli k tomu najmä trendy na sociálnych sieťach. Napríklad na TikToku funguje komunita BookTok, v rámci ktorej si používatelia navzájom odporúčajú jednotlivé diela a následne o nich diskutujú.