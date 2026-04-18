Vedec I. Kulich sa podieľal na objave zosilňovania koreňov rastlín
Bratislava 18. apríla (TASR) - Slovenský vedec Ivan Kulich sa podieľal na objave publikovanom v prestížnom vedeckom časopise Science. Výskum približuje, ako rastliny reagujú na mechanický stres a dokážu sa prispôsobiť aj zhutnenej pôde. Potvrdzuje, že korene rastlín zosilňujú, keď narazia na prekážku. TASR o tom informovali z Biologického centra Akadémie vied (AV) ČR.
„Naša unikátna metóda nám umožnila sledovať produkciu reaktívnych foriem kyslíka v reálnom čase. Ukázalo sa, že rastliny reagujú na mechanický stres v priebehu sekúnd a aktívne posilňujú svoje štruktúry, aby mohli ďalej rásť,“ uviedol Kulich.
Ako priblížili vedci, keď koreň narazí na prekážku, začne sa ohýbať. Práve toto ohnutie podľa nich aktivuje v bunkách mechanické senzory, ktoré spúšťajú vápnikový signál. Ten následne aktivuje produkciu reaktívnych foriem kyslíka. Doplnili, že tieto molekuly spevňujú bunkovú stenu a bránia ďalšiemu nadmernému ohýbaniu. Vďaka tomu môže koreň podľa vedcov efektívnejšie prenikať pôdou. Bez tohto mechanizmu by podľa nich korene pokračovali v ohýbaní a neboli by schopné prenikať zhutnenou pôdou.
Na výskume sa podieľal medzinárodný tím vedcov pôsobiacich v Biologickom centre AV ČR v rámci európskeho projektu ERA Chair MOLIPEC, zameraného na molekulárny život rastlín.
