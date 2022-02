Vedenie MOV dúfa, že hľadiská sa naplnia aspoň na 30 percent

Peking 1. februára (TASR) - Vedenie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) dúfa, že divácka kapacita športovísk bude počas zimných olympijských hier v Pekingu (4.-20. februára), naplnená aspoň na 30 percent. Podľa výkonného riaditeľa MOV pre olympijské hry Christopha Dubiho v tejto záležitosti ešte nepadlo konečné rozhodnutie a prípadné počty divákov sa môžu líšiť v závislosti od typu podujatia.



"Ešte sme nevyriešili otázky kapacity, tá musí byť nastavená na každom podujatí inak, no povedal by som, že dobrý výsledok bude aj účasť tretiny fanúšikov," povedal Dubi pre DPA. "Dôležitým faktorom môže byť, či ide o interiérový alebo exteriérový šport."



Vstup zahraničných návštevníkov na ZOH je zakázaný. Čína okrem toho nepredáva žiadne vstupenky, iba ich distribuuje a záujemcovia musia dodržiavať prísne opatrenia vrátane testovania.



V celej krajine platia veľmi striktné protipandemické reštrikcie, ktorých dôsledkom sú napríklad hromadné testovania, či náhle lockdowny. Účastníci zimnej olympiády navyše nemôžu prísť do kontaktu s civilným obyvateľstvom Číny a v prípade pozitivity idú do desaťdňovej karantény, ktorú môžu ukončiť len s negatívnym testom. Predčasné skončenie izolácie je možné len s dvomi negatívnymi PCR testami v priebehu 24 hodín.