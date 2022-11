Veliteľka Armagnová: Čína predstavuje riziko pre nadvládu USA v kozme

Sydney 28. novembra (TASR) - Rýchly pokrok čínskych vojenských spôsobilostí predstavuje čoraz väčšie riziko pre americkú nadvládu vo vesmíre. V pondelok to povedala veliteľka amerických vesmírnych síl Nina Armagnová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Armagnová uviedla, že Peking dosiahol významný pokrok vo vývoji vojenskej vesmírnej technológie, a to aj v oblastiach ako satelitná komunikácia či opätovne použiteľné vesmírne lode, ktoré krajinám umožňujú rýchlo napredovať vo svojich vesmírnych programoch.



"Myslím, že je celkom možné, že by nás mohli dobehnúť a dokonca aj prekonať. Pokrok, ktorý dosiahli, bol ohromujúci, neuveriteľne rýchly" povedala šéfka amerických vesmírnych síl na podujatí think-tanku Austrálsky inštitút pre strategickú politiku (ASPI) v Sydney.



Čína, ktorá dlhodobo zaostávala za lídrami vo vesmírnom priemysle, USA a Ruskom, zaznamenala v uplynulých rokoch v tejto oblasti významný pokrok, ktorý znepokojil Spojené štáty a ďalšie západné krajiny, píše Reuters.



Šéf čínskeho lunárneho programu Jie Pchej-ťien nedávno prirovnal Mesiac a Mars ku sporným ostrovom v Juhočínskom mori, ktoré si Peking nárokuje. Čína vyvíja aj experimentálnu technológiu zameranú na ťažbu prírodných zdrojov z asteroidov a menších planét, vysvetľuje Reuters.



"(Čína) je jedinou krajinou, ktorá má v úmysle pretvoriť medzinárodný poriadok a disponuje čoraz väčšou ekonomickou, diplomatickou, vojenskou a technologickou silou na dosiahnutie tohto cieľa," povedala Armagnová. Dodala, že Peking spoločne s Moskvou robili "neohľaduplné" testy rakiet, ktoré v uplynulých rokoch vytvorili nebezpečné množstvo vesmírneho odpadu.



"Tieto trosky (rakiet) ohrozovali všetky naše systémy vo vesmíre a tieto systémy sú životne dôležité pre bezpečnostné, ekonomické a vedecké záujmy všetkých národov," uviedla.



Vesmírne sily USA, ktoré boli založené v roku 2019 čiastočne v rámci reakcie na rastúce schopnosti Číny vo vesmírnom priemysle, sú jednou zo zložiek americkej armády.