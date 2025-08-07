< sekcia Import
Veľká koralová bariéra stratila najviac živých koralov od roku 1986
Austrálsky inštitút varuje, že bariéra môže dosiahnuť bod zlomu, keď koraly už nebudú schopné dostatočne sa zotaviť.
Autor TASR,aktualizované
Sydney 7. augusta (TASR) - Časti Veľkej koralovej bariéry vlani stratili najviac živých koralov od začiatku zbierania údajov pred takmer 40 rokmi. Podľa Austrálskeho inštitútu morských vied (AIMS) postihlo tzv. koralové bielenie najmä južnú a severnú stranu bariéry. TASR o tom informuje podľa správy televízie BBC.
AIMS v období od augusta 2024 do mája 2025 preskúmal stav 124 koralových útesov. Veľkú koralovú bariéru v posledných mesiacoch zasiahli tropické cyklóny a premnoženie hviezdice tŕnitej, ktorá sa živí koralmi. Hlavnou príčinou úbytku koralov je však podľa AIMS teplotný stres, ktorému sú vystavené a ktorý spôsobujú klimatické zmeny.

BBC vysvetľuje, že koraly sú pre planétu životne dôležité, pretože vytvárajú rozsiahle objekty, ktoré sú domovom pre približne 25 percent všetkých morských organizmov.
K tzv. bieleniu koralov dochádza, keď sú koraly vystavené stresu a zmenia farbu na bielu, pretože voda, v ktorej žijú, je príliš teplá. Teplotu vody presahujúcu ich teplotný limit o jeden stupeň Celzia neprežijú dlhšie než dva mesiace a pri teplote vyššej o dva stupne hynú už po mesiaci.
Správa AIMS uvádza, že bariéra vlani zažila bezprecedentnú úroveň teplotného stresu. To viedlo k najrozsiahlejšiemu a najzávažnejšiemu bieleniu, aké bolo doteraz zaznamenané. Podľa AIMS môže zotavenie bariéry trvať roky a bude závisieť od množenia koralov a narušenia životného prostredia.
