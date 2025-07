VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Júl sa začal horúčavami. Čo prichystal ďalej?

SOBOTA 5. 7. 2025

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 13 °C až 20 °C

Maximálna teplota: 24 °C až 30 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



NEDEĽA 6. 7. 2025

Polooblačno až oblačno a výnimočne prehánky.

Minimálna teplota: 13 °C až 19 °C

Maximálna teplota: 27 °C až 34 °C

Z vietor až 10 až 25 km/h



PONDELOK 7. 7. 2025

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach búrky a dážď.

Minimálna teplota: 13 °C až 19 °C

Maximálna teplota: 24 °C až 30 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



UTOROK 8. 7. 2025

Premenlivá oblačnosť a na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď.

Minimálna teplota: 12 °C až 19 °C

Maximálna teplota: 17 °C až 25 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



STREDA 9. 7. 2025

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 10 °C až 16 °C

Maximálna teplota: 17 °C až 25 °C

SZ vietor až 15 až 40 km/h



ŠTVRTOK 10. 7. 2025

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 8 °C až 15 °C

Maximálna teplota: 17 °C až 24 °C

SZ vietor až 15 až 30 km/h



PIATOK 11. 7 2025

Premenlivá oblačnosť.

Minimálna teplota: 10 °C až 17 °C

Maximálna teplota: 23 °C až 28 °C

SZ vietor až 15 až 40 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 4. júla (Teraz.sk) - V pondelok sa skončil jún ako prvý mesiac meteorologického leta. Ako celok bol teplotne silne nadnormálny a bol to 4. najteplejší jún v histórii meteorologických meraní na území Slovenska. Začiatok júla pokračuje v jeho šľapajach. Bude to tak aj v ďalších dňoch, alebo sa dočkáme aspoň prechodnej úľavy od tropických teplôt?povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Podľa neho sú však vďaka suchšiemu vzduchu tohtoročné vlny horúčav znesiteľnejšie. Pôsobenie suchého vzduchu sa prejavuje aj vysokými teplotnými amplitúdami – teda rozdielmi medzi teplotou vzduchu popoludní a v noci resp. ráno, ktoré dosahujú až 26 °C. Znamená to, že noci – najmä v druhej polovici – a aj rána sú sviežejšie a počas dňa nie je dusno.“ vysvetlil klimatológ.Včera večer prechádzal územím Slovenska studený front, ktorý priniesol na západné Slovensko aspoň malé osvieženie v podobe chladnejšieho vetra. Zásadnú zmenu v počasí však nepriniesol. Búrky a zrážky s ním spojené sa vyskytli len ojedinele a pršalo skôr symbolicky, takže problém s vlahou pretrváva aj naďalej. Extrémne sucho už zasahuje dve tretiny územia Slovenska, teda naplnili sa prognózy ešte z polovice júna.avizoval Pavel Matejovič.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU