VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Aké tváre môže mať zima?

SOBOTA 4.12.2021

Jasno až polojasno. V priebehu popoludnia postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti.

Minimálna teplota: -2° až -15°C

Maximálna teplota: 2° až -4 °C

J vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 5.12.2021

Oblačno až zamračené a na viacerých miestach sneženie.

Minimálna teplota: -2° až -12 °C

Maximálna teplota: -2° až 4 °C

V vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 6.12.2021

Oblačno až zamračené a od severozápadu na mnohých miestach sneženie.

Minimálna teplota: 0° až -11 ° C

Maximálna teplota: -4° až 4 °C

S vietor 1 až 56 m/s



UTOROK 7.12.2021

Oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď. Od 400 metrov sneženie.

Minimálna teplota: -2° až -12 °C

Maximálna teplota: -4° až 3 °C

S vietor 2 až 7 m/s



STREDA 8.12.2021

Prevažne jasno.

Minimálna teplota: -7° až -12 °C

Maximálna teplota: -3° až 2°C

J vietor 1 až 3 m/s



ŠTVRTOK 9.12.2021

Jasno až polojasno. Popoludní od západu zväčšovanie oblačnosti.

Minimálna teplota: -8° až -14 °C

Maximálna teplota: -3° až 2 °C

J vietor 1 až 3 m/s



PIATOK 10.12.021

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -8° až -13 °C

Maximálna teplota: -3° až 0 °C

J vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk





Bratislava 3. decembra (Teraz.sk) - December priniesol nielen meteorologickú zimu, ale aj zimné počasie. Minulú sobotu potešila snehová pokrývka aj časť západného Slovenska a dokonca i vyššie položené lokality Bratislavy. Neskôr sneh pribúdal v ďalších častiach krajiny.Na počiatku tohto víkendu prichádza do strednej Európy studený pôvodom arktický vzduch, ktorý prinesie výrazné ochladenie. Najchladnejšie by malo byť sobotňajšie ráno. V Bratislave a na juhu Slovenska môžu teploty klesať na mínus 5 stupňov Celzia, v horských oblastiach pokoria hranicu – 10 ba až – 15 stupňov. Na mnohých miestach môžu panovať celodenné mrazy.V závere víkendu môžu prísť zrážky – vo vyšších polohách snehové, v nížinách aj v podobe dažďa, ktorý môže namŕzať.Od čoho vlastne závisí, či prší alebo sneží? Ako povedal klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, nerozhoduje len údaj o teplote vzduchu, ktorá sa meria vo výške dva metre nad povrchom zeme. Podstatná je teplota celej vzduchovej hmoty medzi zemským povrchom a oblačnosťou, z ktorej zrážky vypadávajú.Ak sa vo vyšších vrstvách atmosféry nachádza teplejší vzduch, zrážky sú tekuté – keď však dopadnú na chladný zemský povrch s teplotou pod 0 stupňov Celzia, môže dážď namŕzať a tvorí sa poľadovica. Naopak, ak je vo vyšších vrstvách chladnejší vzduch, môže padať sneh, aj keď sú pri zemi teploty nad nulou – dokonca, ak je sneženie intenzívne, môže sa vytvárať aj snehová pokrývka.Zima však môže mať aj ďalšie podoby okrem snehu či dažďa resp. mrznúceho dažďa. Jednou z nich je námraza, ktorá sa tvorí pri hmle a zápornej teplote vzduchu – keď kvapky mrznúcej hmly primŕzajú k predmetom. Tvorí sa predovšetkým na stromoch, zábradliach či elektrickom vedení. Po dlhšom čase môže hmotnosť ľadovej „škrupiny“ dosahovať aj stovky kilogramov, čo spôsobuje lámanie konárov či deštrukciu elektrického vedenia, teda značné materiálne škody.Jemnejšou podobou námrazy je inovať – tvorí sa priamo na predmetoch sublimáciou vodnej pary, teda symetricky zo všetkých strán. Je krehká a už pri dotyku sa rozsype, kým námraza je kompaktná a pevná.Tieto javy často vznikajú pri vysokom tlaku, s ktorým sa počas zimy spájajú teplotné inverzie – teda v nižších polohách sa udržiava chladný vzduch a hmlisté počasie, kým vo vyšších polohách je slnečno a teplejšie.Všetky tieto tváre nám zima môže predstaviť aj počas nasledujúceho týždňa, keďže po ochladení na začiatku víkendu sa počas nedele a pondelka prechodne mierne oteplí, teda teplota vzduchu bude oscilovať okolo nuly. V stredu však príde ďalšie ochladenie spojené s poklesom najmä nočných teplôt.O tom, či bude zimné počasie so snehom aj na Vianoce, je predčasné hovoriť. Pravdepodobnosť, že počas vianočných sviatkov zažijeme bielu idylku aj v nižších polohách, je okolo 30 percent. Scenár, že sa počas Vianoc hoci len prechodne oteplí, sa navyše opakuje pravidelne – vpády teplejšieho atlantického vzduchu sa v období Vianoc vyskytovali často aj pred obdobím globálneho otepľovania, čo odráža známa pranostika o Kataríne na ľade a Vianociach na blate. Spolu s meniacou sa klímou sú však zimy čoraz teplejšie a zasnežené Vianočné sviatky sú ešte vzácnejšie.