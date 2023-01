VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Arktická zima sa nechystá, nasnežiť ešte môže

SOBOTA 28. 1. 2023

Polooblačno až oblačno a na severe ojedinele snehové prehánky.

Minimálna teplota: -1° až -10°C

Maximálna teplota: -5° až 4°C

S vietor 2 až 6 m/s



NEDEĽA 29. 1. 2023

Polooblačno až oblačno a ojedinele snehové prehánky.

Minimálna teplota: -3° až -12°C

Maximálna teplota: -4° až 3°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 30. 1. 2023

Veľká oblačnosť až zamračené a od severozápadu postupne na mnohých miestach sneženie. V najnižších polohách aj zrážky kvapalné.

Minimálna teplota: -2° až -12°C

Maximálna teplota: -2° až 4°C

Z vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 31. 1. 2023

Oblačno až zamračené a najmä na severozápade sneženie.

Minimálna teplota: 2° až -7°C

Maximálna teplota: -3° až 4°C

SZ vietor 3 až 8 m/s



STREDA 01. 2. 2023

Polooblačno až oblačno a na severe miestami snehové prehánky.

Minimálna teplota: 0° až -8°C

Maximálna teplota: -3° až 3°C

JZ vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 02. 2. 2023

Polooblačno až oblačno a miestami občasné sneženie.

Minimálna teplota: 0° až -12°C

Maximálna teplota: -2° až 5°C

Z vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 03. 2. 2023

Zamračené a miestami občasné sneženie.

Minimálna teplota: 0° až -6°C

Maximálna teplota: -2° až 5°C

Z vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk

Bratislava 27. januára (Teraz.sk) - Najmä v horských polohách pribudla snehová pokrývka, počas celého januára sa Slovensko nedočkalo výraznejšieho ochladenia v podobe vpádu arktického vzduchu.povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).Ako dodal, spolu s blížiacim sa koncom zimy sa rozpadáva tzv. polárny vortex, teda mohutný vzduchový vír krúžiaci okolo severného pólu. Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa vzduch spoza polárneho kruhu dostane do južnejších zemepisných šírok, hoci možný je opačný scenár, totiž, že veľmi teplý vzduch prenikne hlboko na sever.Miernosť tohtoročnej zimy dokresľuje fakt, že na niektorých miestach východného Slovenska od 30. decembra do konca piatej pentády januára, teda väčšinu januára, vôbec nezaznamenali teplotu vzduchu so zápornou hodnotou. Jednoducho po celý čas tam nemrzlo.Vo Vysokej nad Uhom sa prvý mráz objavil 25. januára ráno, v Michalovciach či Somotore 26. januára.doplnil Pavel Faško.Napokon prvá polovica zím s nedostatkom snehu postavila pred neutešenú realitu aj prevádzkovateľov a majiteľov zimných stredísk. Podľa prognóz lyžovačka v podobe, v akej ju poznáme, nebude v budúcnosti na mnohých miestach možná.A čo nás čaká v ďalších dňoch? Počas januára podľa Faška prevládala poveternostná situácia, keď na Slovensku prevažovalo prúdenie teplejšieho vzduchu od juhu alebo juhozápadu. Preto tiež pribudol sneh v oblasti Slovenského rudohoria, v Kremnických a Štiavnických vrchoch, v Nízkych Tatrách či južných oblastiach Veľkej Fatry.avizoval klimatológ Pavel Faško.