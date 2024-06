VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás rekordne teplé leto?

SOBOTA 8. 6. 2024

Jasno až polojasno. V priebehu dňa ojedinele prehánky alebo aj búrky.

Minimálna teplota: 14 °C až 21 °C

Maximálna teplota: 23 °C až 30 °C

JZ vietor až 10 až 25 km/h



NEDEĽA 9. 6. 2024

Premenlivá, postupne veľká oblačnosť a na mnohých miestach búrky.

Minimálna teplota: 14 °C až 20 °C

Maximálna teplota: 23 °C až 29 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



PONDELOK 10. 6. 2024

Jasno až polojasno. Popoludní postupne na viacerých miestach búrky.

Minimálna teplota: 12 °C až 19 °C

Maximálna teplota: 22 °C až 28 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



UTOROK 11. 6. 2024

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach dážď.

Minimálna teplota: 8 °C až 15 °C

Maximálna teplota: 16 °C až 22 °C

S vietor až 10 až 25 km/h



STREDA 12. 6. 2024

Oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď.

Minimálna teplota: 7 °C až 12 °C

Maximálna teplota: 15 °C až 23 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



ŠTVRTOK 13. 6. 2024

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach dážď.

Minimálna teplota: 6 °C až 12 °C

Maximálna teplota: 11 °C až 18 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



PIATOK 14. 6. 2024

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo občasný dážď.

Minimálna teplota: 7 °C až 14 °C

Maximálna teplota: 12 °C až 19 °C

SZ vietor až 10 až 25 km/h



zdroj: imeteo.sk

Bratislava 7. júna (Teraz.sk) - Nad Slovenskom sa usadili búrky, no po teplotnej stránke počasie rozhodne nie je studené.povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Napriek začiatku meteorologického leta tento rok zatiaľ nepadajú tropické „tridsiatky“, no na pocit je počasie teplé resp. dusné práve kvôli vysokej vlhkosti vzduchu.vysvetlil Matejovič.Ako dodal, dusno býva často predzvesťou búrok a s nimi spojených intenzívnych zrážok. Práve so silnými búrkami a s nimi spojenými nebezpečnými atmosférickými javmi sme boli konfrontovaní aj v uplynulom týždni. Búrky s dennými úhrnmi aj viac ako 80 mm sa vyskytli najmä v severnej a východnej polovici územia. V dôsledku intenzívnych búrok v alpskej oblasti sa výrazne zvýšila aj hladina Dunaja a bol vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity. Veľmi vysoké zrážkové úhrny zaznamenali najmä v južnom Nemecku, kde v priebehu troch dní spadlo okolo 200 mm zrážok. Mesto Passau sa ocitlo pod vodou a záplavy si tu vyžiadali päť ľudských životov.avizoval klimatológ.Podľa Matejoviča prvý letný mesiac by mal podľa dlhodobých prognóz skončiť ako teplotne nadnormálny, teplé by mali byť aj mesiace júl a august. Pravdepodobnosť, že aj toto leto bude po rekordne teplej zime a jari rovnako rekordne teplé, je však veľmi nízka.doplnil Pavel Matejovič.Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU