< sekcia Import
VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?
Teraz.sk prináša predpoveď počasia na nasledujúci týždeň.
Autor Teraz.sk
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. októbra (Teraz.sk) - Október sa prihlásil chladným jesenným počasím. "Od severovýchodu k nám prúdil studený pevninský vzduch, čo pocítili najmä obyvatelia severného a východného Slovenska," uviedol klimatológ Pavel Matejovič. Napríklad v Lieseku na Orave vystupovali tento týždeň maximálne teploty len na 6 až 8 °C.
"Vo vysokých horských polohách aj snežilo, pričom na Lomnickom štíte dosahovala vo štvrtok celková výška snehovej pokrývky 20 cm. Pomere chladno však bolo aj na juhozápadnom Slovensku, kde maximálne teploty vystupovali na 14 až 16 °C. Teploty tu klesali nízko najmä v nočných hodinách, pričom sa priblížili aj k bodu mrazu," vysvetľuje klimatológ Pavel Matejovič. Boli tak zároveň splnené podmienky na začiatok vykurovacej sezóny, keď aspoň dva dni po sebe s prípustným 1 dňovým prerušením priemerné denné teploty dosiahli 13 °C a menej.
Klimatológ Matejovič ďalej dopĺňa, že v minulosti sa aj na juhozápadnom Slovensku vyskytli najmenej dva prípady, keď podmienky na začiatok vykurovacej sezóny boli splnené už na začiatku septembra. Historicky najdlhšia vykurovacia sezóna v Hurbanove podľa uvedenej definície trvala až 219 dní (21.IX.1972 – 27.IV.1973), naopak najkratšia len 98 dní (9. 11. 1997 – 14. 2. 1998). V horských oblastiach samozrejme trvá vykurovacie sezóna dlhšie ako v nížinách.
Cez víkend k nám začne prúdiť od západu vlhkejší vzduch, ktorý však výraznejšie oteplenie so sebou neprinesie. "V piatok sa k Britským ostrovom priblíži veľmi hlboká tlaková níž pod názvom Amy, ktorá bude sprevádzaná veľmi silným vetrom, pričom maximálne nárazy vetra môžu v spomenutej oblasti dosiahnuť až 130 km. Táto tlaková níž sa postupne premiestni nad Nórske more a ovplyvní počasie aj v strednej Európe," uviedol Matejovič. Jej prejavy však budú u nás miernejšie, ale treba cez víkend rátať s premenlivejším počasím, prehánkami a vo vyšších horských polohách aj silnejším vetrom.
Klimatológ ďalej vysvetľuje, že na budúci týždeň bude mať počasie stále premenlivejší charakter, oblačnosti však postupne ubudne a bude sa aj otepľovať. Od západu k nám bude prúdiť striedavo chladnejší a teplejší vzduch. Maximálne teploty sa budú v nížinách pohybovať v intervale 18 až 21 °C, na severe bude asi o 5 °C chladnejšie. "Budúci týždeň bude teda vcelku príjemne, no na babie leto to ešte nebude," dodáva na záver.
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.
"Vo vysokých horských polohách aj snežilo, pričom na Lomnickom štíte dosahovala vo štvrtok celková výška snehovej pokrývky 20 cm. Pomere chladno však bolo aj na juhozápadnom Slovensku, kde maximálne teploty vystupovali na 14 až 16 °C. Teploty tu klesali nízko najmä v nočných hodinách, pričom sa priblížili aj k bodu mrazu," vysvetľuje klimatológ Pavel Matejovič. Boli tak zároveň splnené podmienky na začiatok vykurovacej sezóny, keď aspoň dva dni po sebe s prípustným 1 dňovým prerušením priemerné denné teploty dosiahli 13 °C a menej.
Klimatológ Matejovič ďalej dopĺňa, že v minulosti sa aj na juhozápadnom Slovensku vyskytli najmenej dva prípady, keď podmienky na začiatok vykurovacej sezóny boli splnené už na začiatku septembra. Historicky najdlhšia vykurovacia sezóna v Hurbanove podľa uvedenej definície trvala až 219 dní (21.IX.1972 – 27.IV.1973), naopak najkratšia len 98 dní (9. 11. 1997 – 14. 2. 1998). V horských oblastiach samozrejme trvá vykurovacie sezóna dlhšie ako v nížinách.
Cez víkend k nám začne prúdiť od západu vlhkejší vzduch, ktorý však výraznejšie oteplenie so sebou neprinesie. "V piatok sa k Britským ostrovom priblíži veľmi hlboká tlaková níž pod názvom Amy, ktorá bude sprevádzaná veľmi silným vetrom, pričom maximálne nárazy vetra môžu v spomenutej oblasti dosiahnuť až 130 km. Táto tlaková níž sa postupne premiestni nad Nórske more a ovplyvní počasie aj v strednej Európe," uviedol Matejovič. Jej prejavy však budú u nás miernejšie, ale treba cez víkend rátať s premenlivejším počasím, prehánkami a vo vyšších horských polohách aj silnejším vetrom.
Klimatológ ďalej vysvetľuje, že na budúci týždeň bude mať počasie stále premenlivejší charakter, oblačnosti však postupne ubudne a bude sa aj otepľovať. Od západu k nám bude prúdiť striedavo chladnejší a teplejší vzduch. Maximálne teploty sa budú v nížinách pohybovať v intervale 18 až 21 °C, na severe bude asi o 5 °C chladnejšie. "Budúci týždeň bude teda vcelku príjemne, no na babie leto to ešte nebude," dodáva na záver.
SOBOTA 4. 10. 2025
Polooblačno až oblačno a miestami prehánky.
Minimálna teplota: 1 °C až 7 °C
Maximálna teplota: 7 °C až 15 °C
S vietor až 10 až 25 km/h
NEDEĽA 5. 10. 2025
Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo občasný dážď.
Minimálna teplota: 3 °C až 9 °C
Maximálna teplota: 11 °C až 17 °C
SZ vietor až 10 až 25 km/h
PONDELOK 6. 10. 2025
Oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo občasný dážď.
Minimálna teplota: 1 °C až 7 °C
Maximálna teplota: 11 °C až 18 °C
SZ vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 7. 10. 2025
Oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo občasný dážď.
Minimálna teplota: 4 °C až 11 °C
Maximálna teplota: 10 °C až 16 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 8. 10. 2025
Jasno.
Minimálna teplota: 3 °C
Maximálna teplota: 20 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 9. 10. 2025
Oblačno.
Minimálna teplota: 3 °C
Maximálna teplota: 19 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
PIATOK 10. 10. 2025
Prehánky.
Minimálna teplota: 4 °C
Maximálna teplota: 19 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
zdroj: imeteo.sk
Polooblačno až oblačno a miestami prehánky.
Minimálna teplota: 1 °C až 7 °C
Maximálna teplota: 7 °C až 15 °C
S vietor až 10 až 25 km/h
NEDEĽA 5. 10. 2025
Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo občasný dážď.
Minimálna teplota: 3 °C až 9 °C
Maximálna teplota: 11 °C až 17 °C
SZ vietor až 10 až 25 km/h
PONDELOK 6. 10. 2025
Oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo občasný dážď.
Minimálna teplota: 1 °C až 7 °C
Maximálna teplota: 11 °C až 18 °C
SZ vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 7. 10. 2025
Oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo občasný dážď.
Minimálna teplota: 4 °C až 11 °C
Maximálna teplota: 10 °C až 16 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 8. 10. 2025
Jasno.
Minimálna teplota: 3 °C
Maximálna teplota: 20 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 9. 10. 2025
Oblačno.
Minimálna teplota: 3 °C
Maximálna teplota: 19 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
PIATOK 10. 10. 2025
Prehánky.
Minimálna teplota: 4 °C
Maximálna teplota: 19 °C
S vietor až 15 až 30 km/h
zdroj: imeteo.sk
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.