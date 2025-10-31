< sekcia Import
VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal november?
Teraz.sk prináša predpoveď počasia na nasledujúci týždeň.
Autor Teraz.sk
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 31. októbra (Teraz.sk) - V úvode tohto týždňa k nám prenikol od severozápadu studený morský vzduch a snehová pokrývka sa vytvorila aj v polohách okolo 800 až 1000 m n. m. V utorok napadlo na Štrbskom plese 8 cm snehu a na Lomnickom štíte dosiahla celková výška snehovej pokrývky 36 cm.
Klimatológ Pavel Matejovič vysvetľuje, že v uvedených nadmorských výškach však nie je výskyt snehovej pokrývky v závere októbra nezvyčajný. V minulosti sa však vyskytli situácie, keď sa prvý sneh v poslednej októbrovej dekáde vyskytol aj v nížinách juhozápadného Slovenska. Napríklad 24. októbra v roku 2003 tu napadlo 3 cm snehu, čo bol rekord najskoršieho výskytu súvislej snehovej pokrývky.
Snehová pokrývka sa tu vyskytla aj 29. októbra v roku 2012. Na bratislavskej Kolibe vtedy napadli 2 cm snehu. Naopak v roku 2019 sa v poslednej októbrovej dekáde vyskytlo extrémne teplé babie leto. Dňa 24. októbra vystúpila maximálna teplota v Kráľovej pri Senci až na 27,3 °C.
Počas tohtoročného októbra sa typické babie leto u nás nevyskytlo. Klimatológ objasňuje, že aj keď sa objavili dni so slnečným počasím, obdobie bolo príliš krátke na to, aby sme ho mohli klasifikovať ako babie leto. "Pre október bolo skôr typické premenlivé počasie s výdatnými atmosférickými zrážkami, pričom k nám striedavo prúdil teplý a chladný vzduch. Priemerná mesačná teplota októbra dosiahla na juhozápade Slovenska hodnotu okolo 10 °C, čo zodpovedá dlhodobému priemeru," dopĺňa.
November začne veľmi teplým počasím. "Na prednej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu nad Atlantikom k nám bude od juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch, pričom maximálne teploty cez víkend vystúpia až na 21 °C. V prvej polovici budúceho týždni sa nad strednou Európou vytvorí tlaková výš, ktorá sa postupne premiestni na východ. Po jej zadnej strane k nám bude prúdiť od juhu teplejší vzduch," spresňuje. Maximálne teploty sa v budúcom týždni budú pohybovať okolo 15 °C.
Na výraznejšie novembrové ochladenie si teda ešte počkáme.
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.
Klimatológ Pavel Matejovič vysvetľuje, že v uvedených nadmorských výškach však nie je výskyt snehovej pokrývky v závere októbra nezvyčajný. V minulosti sa však vyskytli situácie, keď sa prvý sneh v poslednej októbrovej dekáde vyskytol aj v nížinách juhozápadného Slovenska. Napríklad 24. októbra v roku 2003 tu napadlo 3 cm snehu, čo bol rekord najskoršieho výskytu súvislej snehovej pokrývky.
Snehová pokrývka sa tu vyskytla aj 29. októbra v roku 2012. Na bratislavskej Kolibe vtedy napadli 2 cm snehu. Naopak v roku 2019 sa v poslednej októbrovej dekáde vyskytlo extrémne teplé babie leto. Dňa 24. októbra vystúpila maximálna teplota v Kráľovej pri Senci až na 27,3 °C.
Počas tohtoročného októbra sa typické babie leto u nás nevyskytlo. Klimatológ objasňuje, že aj keď sa objavili dni so slnečným počasím, obdobie bolo príliš krátke na to, aby sme ho mohli klasifikovať ako babie leto. "Pre október bolo skôr typické premenlivé počasie s výdatnými atmosférickými zrážkami, pričom k nám striedavo prúdil teplý a chladný vzduch. Priemerná mesačná teplota októbra dosiahla na juhozápade Slovenska hodnotu okolo 10 °C, čo zodpovedá dlhodobému priemeru," dopĺňa.
November začne veľmi teplým počasím. "Na prednej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu nad Atlantikom k nám bude od juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch, pričom maximálne teploty cez víkend vystúpia až na 21 °C. V prvej polovici budúceho týždni sa nad strednou Európou vytvorí tlaková výš, ktorá sa postupne premiestni na východ. Po jej zadnej strane k nám bude prúdiť od juhu teplejší vzduch," spresňuje. Maximálne teploty sa v budúcom týždni budú pohybovať okolo 15 °C.
Na výraznejšie novembrové ochladenie si teda ešte počkáme.
SOBOTA 1. 11. 2025
Oblačno až zamračené a hmlisto.
Minimálna teplota: 5 °C až 11 °C
Maximálna teplota: 14 °C až 20 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 2. 11. 2025
Polooblačno až oblačno. Večer od severozápadu pribúdanie oblačnosti a v noci zrážky.
Minimálna teplota: 5 °C až 12 °C
Maximálna teplota: 14 °C až 22 °C
J vietor až 10 až 25 km/h
PONDELOK 3. 11. 2025
V noci oblačno a na viacerých miestach dážď. Počas dňa polooblačno až oblačno. Od západu ďalšie vyjasňovanie.
Minimálna teplota: 1 °C až 8 °C
Maximálna teplota: 8 °C až 15 °C
J vietor až 10 až 25 km/h
UTOROK 4. 11. 2025
Jasno až polooblačno.
Minimálna teplota: 2 °C až 7 °C
Maximálna teplota: 8 °C až 14 °C
SZ vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 5. 11. 2025
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 3 °C až 9 °C
Maximálna teplota: 11 °C až 16 °C
JZ vietor až 10 až 25 km/h
ŠTVRTOK 6. 11. 2025
Oblačno až zamračené a hmlisto.
Minimálna teplota: 1 °C až 8 °C
Maximálna teplota: 9 °C až 14 °C
J vietor až 10 až 25 km/h
PIATOK 7. 11. 2025
Oblačno až zamračené a hmlisto.
Minimálna teplota: 3 °C až 10 °C
Maximálna teplota: 7 °C až 13 °C
J vietor až 10 až 25 km/h
zdroj: imeteo.sk
Oblačno až zamračené a hmlisto.
Minimálna teplota: 5 °C až 11 °C
Maximálna teplota: 14 °C až 20 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
NEDEĽA 2. 11. 2025
Polooblačno až oblačno. Večer od severozápadu pribúdanie oblačnosti a v noci zrážky.
Minimálna teplota: 5 °C až 12 °C
Maximálna teplota: 14 °C až 22 °C
J vietor až 10 až 25 km/h
PONDELOK 3. 11. 2025
V noci oblačno a na viacerých miestach dážď. Počas dňa polooblačno až oblačno. Od západu ďalšie vyjasňovanie.
Minimálna teplota: 1 °C až 8 °C
Maximálna teplota: 8 °C až 15 °C
J vietor až 10 až 25 km/h
UTOROK 4. 11. 2025
Jasno až polooblačno.
Minimálna teplota: 2 °C až 7 °C
Maximálna teplota: 8 °C až 14 °C
SZ vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 5. 11. 2025
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 3 °C až 9 °C
Maximálna teplota: 11 °C až 16 °C
JZ vietor až 10 až 25 km/h
ŠTVRTOK 6. 11. 2025
Oblačno až zamračené a hmlisto.
Minimálna teplota: 1 °C až 8 °C
Maximálna teplota: 9 °C až 14 °C
J vietor až 10 až 25 km/h
PIATOK 7. 11. 2025
Oblačno až zamračené a hmlisto.
Minimálna teplota: 3 °C až 10 °C
Maximálna teplota: 7 °C až 13 °C
J vietor až 10 až 25 km/h
zdroj: imeteo.sk
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.